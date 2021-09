Școală după școală, pentru elevii din comuna Șag Timiș

Primarul comunei Șag, Flavius Roșu, a anunțat că la școala din localitate se organizează programul “Școală după Școală”.

Decizia s-a luat după consultarea părinților, cadrelor didactice și a comunității locale. Astfel, la Școala Gimnaziala Șag va avea after school – “Școală după Școală”.

Primăria Șag va susține financiar programul.

“Acest program a fost elaborat pentru a veni in intampinarea nevoilor beneficiarilor directi – elevii si indirecti – familia, cadrele didactice si comunitatea, deoarece exista copii din cadrul institutiei noastre scolare care la sfarsitul programului sunt preluati de bunici, cunostiinte de familie sau trimisi in cadrul vreunui After School la oras. De asemenea am avut in vedere analiza rezultatelor la invatatura si a indicatorilor progresului scolar care evidentiaza corelatia dintre succesul scolar cu sprijinul in invatare si mediile socio-economice sau familiale de provenienta ale elevilor, dupa cum exemplificam mai jos”, spune Flavius Roșu.

1.Copii provenind din familii cu venituri modeste ,raman in urma celor mai instariti deoarece nu au destule carti,nu au resurse moderne de invatare si descorerire si nici posibilitati de petrecere a timpului liber cu impact pozitiv asupra dezvoltarii personale;

2.Performantele scazute in activitatea scolara au ca efect demotivarea elevilor care se manifesta ca un proces progresiv si cumulativ de scadere a implicarii in propria dezvoltare ,pe masura ce se indeparteaza de start;

3.Copiii proveniti din familii cu venituri corespunzatoare ,foarte ocupate ,care nu le pot oferi suport specializat in efectuarea temelor si petrecerea timpului liber inregistreaza probleme de dezvoltare personala,fiind nevoiti sa petreaca mult timp singuriacasa,in compania televizorului sau a computerului pana parintii ajung acasa de serviciu;

4.Copii ai caror parinti sunt plecati in strainatate ,ramasi acasa in grija unor varstnici sau a unor persoane cu grad scazut de educatie sau care au slabe posibilitati de a le oferi sprijin in invatare ,in etapa manualelor digitale nu reusesc sa obtina rezultate pe masura potentialului pe care il au.

“Autoritatea locala va sprijini financiar acest proiect, consolidand astfel preocuparea noastra pentru educatia tinerilor“, a subliniat primarul din comuna Șag, Flavius Roșu.

