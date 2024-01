Școlile încrederii din Timișoara

Mai multe școli din Timișoara au participat la primul program de formare în abordarea restaurativa alături de școli din întreaga țară.

Este vorba de Școala Gimnazială Nr.2 reprezentată de director prof. Oana Pentea, Școala Gimnazială Nr.1 reprezentată de director prof. Adina Nasta și prof. Diana Urzică, Școala Gimnazială Nr.27 reprezentată prin director prof. Marius Cimpoae și director adjunct prof. Angela Sandu, aflate în anul 2 și întâi în programul de transformare intitulat “Școala Încrederii”.

Astfel, în perioada 12-14 ianuaria 2024, Transilvania College Cluj Napoca a gazduit cursul de formare in abordarea restaurativă susținut de Anthony si Julia Houlston Clark din partea Wales Restorative Approches Partnership.

Formatorii, veniti din Cardiff, Anglia, au împărtășit din experiența lor și au format participanților abilități de abordare restaurativă la nivelul organizației școlare și nu numai.

Abordarea restaurativă într-o organizație poate construi relații pozitive și un sentiment de comunitate cu elevii, personalul, familiile și comunitatea și reduce conflictele folosind o abordare consecventă a tuturor.

De asemenea, se reduce excluderea, discriminarea, segregarea și se îmbunătățește prezența și performanța elevilor și angajatilor și se rezolva problemele apărute rapid și eficient.

Acest tip de abordare are în vedere construirea relațiilor, menținerea acestora și repararea lor prin gestionarea conflictelor într-o manieră diferită de cea a găsiriii vinovatului și aplicarea pedepsei.

Este o abordare foarte importantă și de mare ajutor în gestionarea situațiilor dificile apărute la nivelul clasei de elevi, a școlii în general și nu numai.

Programul Școala Încrederii început in 2019 își propune transformarea școlilor pornind de la modelul Leader in Me (S.R. Covey) aplicat în peste 4000 de școli la nivel internațional.

Este un program de formare care oferă cunoștințele și instrumentele de care are nevoie un director pentru a iniția, dezvolta și susține în propria școală un proces profund de transformare.

