Scutere electrice de calitate, disponibile la TImisoara

Nu este cineva printre noi, care să fi condus prin oraș în ultimul timp și să nu se fi gândit că mai bine ar fi plecat pe jos sau pe bicicletă decât să piardă atâta timp în trafic sau căutând un loc de parcare.

Fiind si noi in aceasi situatie, tot mai des din pacate, am hotarat sa facem ceva in privinta asta si sa gasim o alternativa. Am incercat cateva luni deplasarea cu o trotineta electrica insa am vazut limitarile ei: viteza destul de mica de doar 25km/h, instabilitatea pe drumuri prafuite sau umede, socuri destul de puternice la gropi sau borduri, precum si autonomia mica.

Am studiat piata din Romania si am ajuns la concluzia ca nu avem scutere electrice de calitate pe piata. Astfel, am luat legatura cu cel mai la moda producator de scutere (NIU) si am reusit sa aducem in Romania aceste minunatii tehnologice. Astfel, pentru prima data in Timisoara si in Romania, in luna mai a anului 2018, au fost disponibile spre testare si cumparare aceste scutere electrice.

Scuterele electrice NIU folosesc baterii Litiu-Ion cu celule Panasonic fabricate în Japonia, motoare Bosch fabricate în Germania care au diferite puteri și au fost special concepute pentru aceste scutere, precum și renumitele șasiuri de aliaj Aluminiu și Titan fabricate in Korea. Scuterele beneficiaza de tehnologii nemaiintalnite pe alte branduri: monitorizare prin GPS, alarma, notificari push pe smartphone, aplicatie smart de monitorizare a bateriei, lumini LED, cruise control si multe altele.

În prezent un asemenea scuter electric se poate achiziționa la promoție începând de la 1499 euro + TVA iar câștigul dvs. este triplu: mai putin timp petrecut în trafic, loc de parcare garantat și un cost de doar 1 leu pentru 50 de km parcurși în oraș. Nici nu mai menționăm designul premiat internațional de renumite publicații de specialitate cum ar fi Reddot sau iDesign.

De curand, compania noastra a inceput o noua colaborare cu Vmoto, concern ce produce primul scuter electric pentru gigantul Ducati. Vmoto are si trei branduri proprii printre care Super SOCO cu care au inviat un design de geniu al anilor 50, clasicul cafe racer.

Super SOCO TS, Super SOCO TC si Super SOCO TC Max se afla toate trei in oferta noastra si le puteti vedea live in showroomul nostru din Timisoara. TC Max dezvolta o viteza de varf de 95km/h si arunca in joc o autonomie de 110km.

Pentru a conduce scuterele pe drumurile publice este nevoie de carnet de conducere din orice categorie. Conform reglementărilor privind circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice, cei care deţin deja un permis de conducere, indiferent de categorie, pot conduce şi scutere. Conform Art.24.1, litera d), „permisele de conducere eliberate pentru orice categorie sunt valabile pentru vehiculele din categoria AM“.

Vă invităm pe www.e-scutere.ro pentru a vedea mai multe detalii despre scuterele noastre, a consulta ultima ofertă de prețuri, iar ulterior a programa un test-drive cu noua revoluție urbană.

