Se anunță o săptămână plină în Iulius Town: musicaluri, evenimente pentru copii și momente dedicate sportivilor

Laitmotivele săptămânii acesteia sunt spectacolul, vibe-ul de vară și distracția, care va atinge cote maxime, în Iulius Town Timișoara. Agenda cuprinde propuneri și pentru sportivii care preferă adrenalina – Cântarul Oficial, pentru meciul de box dintre România și Mexic, romanticii sunt așteptați cu filme consacrate, iar melancolicii găsesc obiecte vintage. Surprize sunt și pentru copii: păpușile le vor spune povești, iar la atelierele de creație vor lăsa imaginația să preia controlul.

Joi, 29 iulie 2021, în Iulius Town Timișoara, vei întâlni 14 sportivi de renume din Venezuela, Mexic, Nicaragua, Republica Moldova și România, care vor participa la Gala „Boxing Fight Championship”: România vs. Mexic. Cântarul Oficial va avea loc în Iulius Gardens, de la ora 19.30 și va fi prezentat de artistul Mike Diamondz. Invitatul special al serii este Bogdan Stoica, fostul campion mondial SUPERKOMBAT, la categoria cruiser.

Muzica și filmul mereu au făcut o echipă de excepție, iar când te poți bucura de ele în aer liber, totul prinde un aer boem. Flight Cinema In My Town le propune timișorenilor Music Nights în Iulius Gardens, cu filme care au rămas în istorie. Vineri, 30 iulie, intrăm în lumea hip-hop-ului cu pelicula „8 Mile”, de la ora 19.00, sâmbăta ne poartă în universul rock-ului, de la ora 20.00 cu „Bohemian Rhapsody”, iar atmosfera de festival este adusă duminică de „Fire Festival”, de la ora 20.00. După ce afli secretele muzicii, poți încerca mișcări noi de dans la Flight After Party, în fiecare seară, după ce se termină filmele. Pentru mai multe detalii și rezervări, intră pe pagina de Facebook a evenimentului!

La Iulius Town aducem în fiecare săptămână basmele mai aproape de copii. Sâmbătă, 31 iulie, de la ora 17.00, Bianca Potyesz îi așteaptă, în Iulius Gardens, la atelierele de creație pe micii artiști, unde „se vor juca cu magia”, creând lampioane și steluțe fermecătoare. „Căsuța prietenilor” îi invită pe copii duminică, de la ora 11.00, într-o călătorie fantastică la teatrul de păpuși.

Nostalgicii sunt așteptați la etajul Iulius Mall, unde vor descoperi nuanțele trecutului, încrustate pe monede din alte secole, mobilier cu design deosebit, bijuterii cu povești uimitoare, viniluri sau cărți de colecție și multe alte obiecte speciale. Expozanții vor fi prezenți timp de trei zile, 30 iulie – 1 august 2021.

Pentru o experiență completă în Iulius Town, magazinele expun colecții noi și premii inedite. Află mai multe detalii pe site-ul www.iuliustown.ro!

