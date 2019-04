Se lucrează „în ritm alert” la un drum din Timiș, asfaltat în premieră

Călin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, s-a arătat mulțumit de modul cum se lucrează la asfaltarea drumului județean 609, care face legătura între localitățile Valea Lungă Română și Cliciova. “Lucrările la șoseaua care face legătura între Valea Lungă Română și Cliciova avansează în ritm alert. Zilele trecute, am făcut o vizită pe șantier și am speranța că lucrarea va fi finalizată înainte de termenul de șase luni”, a anunțat Călin Dobra. Drumul Județean 609 are o lungime de 5 kilometri și este asfaltat în premieră. Lucrarea are o valoare de peste 4,5 milioane lei, fondurile fiind asigurate prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

