Şedinţă festivă la Palatul Adminsitrativ Timişoara, dedicată Zilei Judeţului Timiş

Duminică, la Palatul Administrativ din Timişoara a fost sărbătoare. Consiliul Judeţean Timiş a organizat o şedinţă festivă, cu ocazia Zilei Judeţului.

Oaspeţi români şi străini, oficiali ai administraţiei şi ai corpului diplomatic acreditat la Timişoara, angajaţi ai instituţiei, cu toţii au luat parte la acţiunile dedicate Zilei Judeţului Timiş. Cu această ocazie, CJT a organizat o şedinţă festivă.

„Mândrie și onoare – asta am simțit astăzi, la evenimentul festiv de la Consiliul Județean Timiș, prin care am marcat un secol de când județul nostru a intrat sub administrație românească. I-am avut alături pe partenerii și prietenii din Republica Moldova, raionul Nisporeni, din Böblingen, Germania, Vojvodina, Serbia, pe partenerii instituționali dar și pe colegii mei din Consiliul Județean”, a anunţat şeful CJ Timiş, Călin Dobra.

Oficialul a anunţat şi semnarea unui acord de colaborare cu provincia sârbă vecină, Vojvodina, care va duce la întărirea relaţiilor dintre cele două unităţi administrative: „De “Ziua Județului Timiș” am făcut un pas important în colaborarea cu regiunea Vojvodina, cu a cărei capitală, Novi Sad, Timișoara împarte titlul de Capitală Culturală Europeană, în 2021. Am semnat o declarație de intenție de cooperare, un document care consolidează relațiile dintre cele 2 regiuni vecine”.

Ziua Judeţului Timiş a fost aleasă de CJT în anul 2016, data de 28 iulie fiind în care a fost instaurată administrația românească, în județul Timiș-Torontal, fiind numit ca prefect Aurel Cosma.

Sărbătoarea judeţului se încheie duminică seara, la Bastionul Therezia, unde are loc un concert care va fi încheiat de Loredana.

