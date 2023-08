Senzoria Family Fest, la Iulius Town Timișoara: concerte Dorian Popa și BIBI, activități distractive pentru copii și relaxare pentru părinți

Dorian Popa și BIBI vor concerta la Senzoria Family Fest, iar Iulius Gardens va fi un „parc de distracții” cu zone de art & craft, cooking show, activități sportive și multe alte surprize! FLIGHT OVER BORDERS celebrează Ziua Independenței Ucrainei printr-un concert mult așteptat de public, iar parcul devine, de vineri până duminică inclusiv, destinaţia favorită a iubitorilor de cinema.

Pe data de 24 august 2023, Fundația FLIGHT realizează o incursiune multiculturală odată cu FLIGHT OVER BORDERS, festivalul diversității culturale și al inițiativelor transdisciplinare. Proiectul fundației își propune să aducă în prim plan teme identitare, subiecte legate de multiculturalitate și de permeabilitatea granițelor. De la ora 20:00, Ziua Independenței Ucrainei este celebrată în Iulius Gardens printr-un concert al trupei de brit pop DRUGA RIKA. Intrarea este liberă, iar în deschidere va concerta band-ul Amaliei Gaiță, cunoscută ca o apariție eclectică pe scena soul-rock din România.

În perioada 25 – 27 august 2023, Iulius Gardens Timișoara se transformă într-o lume a copiilor, unde totul este posibil, joaca nu se sfârșește, iar micile bucurii ale copilăriei îi încântă chiar și pe cei mai mari. Senzoria Family Fest vine la Iulius Town, iar părinții și piticii sunt așteptați să își facă amintiri noi, în cadrul festivalului, unde vor avea loc ateliere sportive, de artă, spectacole de muzică și teatru, workshop-uri, zonă de food truck-uri, jocuri pentru copii și multe altele. Și pentru ca cei mici să aibă o petrecere de neuitat, pe scena amplasată în Iulius Gardens vor urca, în fiecare zi, artiști ai momentului. Serile promit să fie unele magice pentru întreaga familie, astfel că vineri, de la ora 19:00, ai posibilitatea să îl asculți pe Dorian Popa, în timp ce sâmbătă, de la aceeași oră, BIBI va urca pe scenă și va aduce muzica sa și buna dispoziție cu care ne-a obișnuit de fiecare dată. Duminică, copiii sunt invitați la un spectacol de teatru de păpuși. Astfel, începând cu ora 11:00, cei mici vor păși în universul amiciției și al faptelor bune, odată cu vizionarea spectacolului ,,Căsuța prietenilor”, pe scena din Iulius Gardens.

Senzoria Family Fest este despre îmbinarea armonioasă a muzicii, artelor, jocurilor, atmosfera de festival, bucuria și libertatea celor mai mici, dar și celor mari. Intrarea la Senzoria Family Fest este liberă.

Flight Cinema in My Town continuă și în acest weekend, la Iulius Gardens. Producții îndrăgite cum sunt The Big Wish, Animal Crackers sau The Little Vampire vor putea fi vizionate, începând cu ora 20:00, iar, de la ora 21:30, serile vor fi animate de After Party, prilej de distracție și socializare, într-o atmosferă electrizantă.

În perioada 18 august – 3 septembrie, Planetariul gonflabil aduce în Foodcourt-ul Iulius Town proiecții cu tematică astronomică. „LUMI ÎNDEPĂRTATE – Viaţă extraterestră?”, „DE PE TERRA ÎN UNIVERS” și „PATRULA ZULA – Cu picioarele pe Pământ” sunt călătorii fascinante de-a lungul constelaţiilor din Emisfera Nordică, a constelaţiilor zodiacale, a miliardelor de galaxii și adevărate spectacole vizuale destinate tuturor categoriilor de vârstă. Prețul unui bilet este de 30 de lei, iar proiecțiile au loc în fiecare zi, din oră în oră, în intervalul orar 10.00 – 22.00.

Pe data de 27 august, începând cu ora 17:30, în Atrium-ul Iulius Town, va avea loc performerul ,,Prezențe”, un spectacol inedit de dans care redă povestea minorităților conlocuitoare din Timișoara, într-o cheie poetică, subiectivă, amuzantă și neconvențională. Conceptul este realizat de Valentin Teodorescu, iar ideea evenimentului are în centru „Costumul”, care devine, în acest caz, un mijloc de comunicare, un liant care este țesut alături de dans și muzică, descriind întâmplări și situații din istoria recentă sau trecută a oamenilor locului. Între 28 august și 3 septembrie, costumele folosite în cadrul spectacolului de dans vor putea fi descoperite îndeaproape într-o expoziție neconvențională, redând de această dată povestea într-o variantă statică.

Comentarii

comentarii