Serviciul de închiriere de trotinete electrice FLOW este disponibil în Timișoara

FLOW, serviciul de închiriere de trotinete electrice a ajuns și în vest. Începând din 11 octombrie, timișorenii se pot bucura de o alternativă smart de transport ecologic.

Start-up-ul românesc FLOW se extinde în Timișoara, al treilea oraș după București și Cluj-Napoca în care serviciul este prezent. Ultilizatorii FLOW au posibilitatea închirierii de trotinete electrice prin intermediul unei aplicații mobile.

“Ne cerem scuze că am ajuns cu 135 ani mai târziu, în primul oraș din Europa în care electricitatea a fost folosită pentru iluminat public. Timișoara este un oraș smart și foarte primitor și ne bucurăm că am avut multă deschidere din partea autorităților. În prezent am dat startul cu trei dock-uri de încărcare, urmând să creștem numărul acestora în următoarele zile. Nu ne oprim aici și intenționăm să avem peste 100 de astfel de stații în Cluj și Timișoara. De asemenea, cu această ocazie vrem să anunțăm și parteneriatul cu eGO. Trotinetele noastre vor fi disponibile în zilele următoare și prin intermediul acestei aplicații, care oferă un serviciu de car sharing 100% electric.

Scopul nostru este ca în următoarele luni să unificăm aceste servicii într-un singur sistem integrat de ride sharing smart și eco.” a declarat Bogdan Enoiu, fondatorul start-up-ului FLOW.

Închirierea trotinetelor presupune un procedeu foarte simplu. Cei care își doresc să folosească acest serviciu trebuie să descarce aplicația FLOW, disponibilă pe IoS și Android, și să își facă un cont. După identificarea trotinetei pe care vor să o foloseasca, pot da start la cursă scanând codul inscripționat pe aceasta. Utilizatorii care parchează trotineta în dock-ul de încărcare vor fi recompensați la final cu 4 minute de „free FLOW”, banii de pornire fiind, astfel, returnați în portofelul virtual.

Tariful este același ca în București și Cluj, 2 lei pentru pornire și 0,5 lei/minut. Utilizatorii pot opta pentru 4 alternative de pachete, fiecare dintre ele venind cu BONUS la achiziționare de până la 50 de lei.

Pe lânga ușurință în deplasare, rapiditate, autonomie și economisirea timpului petrecut în trafic, trotinetele electrice FLOW reprezintă un mijloc de transport recreativ si o alternativă nepoluantă de deplasare.

