Sfidarea lui Fritz

Nu, nu a fost ieri, 24 ianuarie 2024, în Piața Unirii, la momentul sărbătoririi Unirii Principatelor din 1859. 165 de ani de istorie din viața României este nimic pentru el. Dar să nu ne batem capul, să și-l bată el. Să și-l bată pentru a scăzut în sondaje, se cam duce pe apa sâmbetei păcăleala cu zâmbetele false, dar și cea de ”occidental”. Este, din păcate, mai balcanic decât mulți dintre… balcanicii etichetați după zona geografică.

Nu ne respectă, avem destule dovezi. În calendarul marilor sărbători ale României, după cea de la 1 decembrie, Ziua Marii Uniri, aceasta este cea de-a doua. Lipsa de respect pentru simbolurile unei țări se pedepsește. ”Marea” sa echipă de imagine nu-i spune? Nu știe? Nu vrea? Nu poate?

Lipsa respectului se taxează. Are însă timp pentru ”matracuci” de tot felul, are fețe aranjate în oglindă după chipul și asemănarea teatrului politic, are sămânță de circ în propria sa ființă încât nu ne mai poate păcăli.

Fritz Dominic Samuel, locul acesta pe care l-ai râvnit nu ți se potrivește. Este pentru cineva care ne iubește, ne respectă.

Timișoara taxează insolența. A făcut-o mereu.

