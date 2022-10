Societatea Culturală Româno-Germană și Centrul Cultural German din Timișoara -20 de ani. Tratatul de prietenie româno-german – 30 de ani!

Societatea Culturală Româno-Germană și Centrul Cultural German din Timișoara sărbătoresc 20 de ani de existență. Vineri, 28 octombrie 2022, de la ora 18:30, la pavilionul ISHO (bulevardul Take Ionescu nr. 46) Timișoara, va avea loc o festivitate organizată cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la înființarea celor două instituții.

Programul evenimentului va cuprinde discursuri ale oficialităților și ale reprezentanților societății și a centrului, precum și un program cultural bogat: un concert de LIVE DRAWING cu renumitul designer grafic și ilustrator german Reinhard Kleist și cu muzicienii timișoreni de la Maryliss & Cover Up, dar și o expoziție retrospectivă a activității instituțiilor.

Reinhard Kleist se numără printre cei mai cunoscuți desenatori de benzi desenate și ilustratori germani, obținând numeroase premii, cum ar fi: premiul Max-und-Moritz pentru cea mai bună producție proprie și pentru cel mai bun ilustrator de benzi desenate; premiul Berliner Bär, premiul Peng! – Der Münchener Comicpreie ș.a.

Timișorenii de la MARYLISS & COVER UP vor cânta muzică live: Maryliss (Maria Avramescu) – voce, Silviu Dan Iliescu- chitară, Daniel Biru – clape, Cosmin Valeriu Motișan – bas, Florin Crancu – tobe.

Totodată, participanții la eveniment sunt invitați să viziteze și expoziția „CLAROBSCUR“ de Barbara Klemm (între orele 17:00 – 18:30, la Fundația Art Encounters, bulevardul Take Ionescu Nr. 46), o expoziție a Institutului pentru Relații Externe – ifa, organizată de Centrul

Cultural German și Fundația Art Encounters, cu ocazia aniversării a 30 de ani de la semnarea Tratatului de prietenie româno-german.

Societatea Culturală Româno-Germană din Timișoara a fost înființată în anul 2001, de către 17 personalităţi ale vieţii publice, cu scopul de a crea un Centru Cultural German pentru Timişoara şi pentru regiunea de vest a țării. Misiunile Societăţii şi ale Centrului Cultural sunt promovarea limbii și a culturii germane şi a legăturilor culturale româno-germane, prin organizarea de evenimente culturale, de cursuri de limbă, prin activitatea bibliotecii Centrului, precum și prin colaborarea cu parteneri locali și internaționali, cu instituții culturale și de învățământ, cu centre și organizații din România și din Germania, precum și cu instituții publice locale și regionale. Principalul susținător și partner al Centrului este Goethe-Institut București.

Din 2017, Societatea este condusă de către Ana-Maria Dascălu-Romițan, lector dr. la Universitatea Politehnica din Timișoara și Centrul Cultural German, de către Mona Isabela Petzek (din 2015). Detalii: http://ccgtm.ro/

