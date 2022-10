Eufonia – On the Road, o călătorie muzicală prin localități din Timiș și Caraș-Severin

A început cea de-a doua parte a Eufonia Festival: Eufonia – On the Road, o călătorie muzicală în localitățile din vestul țării. “Pornim într-o călătorie muzicală cu scop nobil, la fel ca muzica pe care vrem să o împărtășim cu publicul nostru, și anume acela de a aduce încântare, de a eleva spiritul uman într-atât încât să alunge, chiar și numai pentru câteva ceasuri, grijile cotidiene, de a-i inspira pe copiii aflați într-o continuă explorare a propriilor înclinații artistice, dar și pentru a ajunge mai aproape de oamenii din satele și orașele din vestul țării. Astfel, cele șapte concerte, dintre care două educaționale, din componența Eufonia – On The Road ne vor purta, în această ediție aniversară, prin județele Timiș și Caraș-Severin. Ca de fiecare dată, de cinci ani încoace, invitații noștri sunt artiști consacrați ai marilor scene ale lumii, iar clădirile alese pentru concertele pe care le susțin au o importanță istorică deosebită, dar și o semnificație aparte pentru comunitățile în mijlocul cărora au fost ridicate”, spun cei de la Asociația Trib’Art, organizatorii evenimentului. Soliștii invitați ai acestei ediții sunt: Stefan Hempel (Germania) – vioară, Vlad Popescu (România) – vioară, Mladen Somborac (Serbia) – violă, Nika Somborac (Slovenia) – violoncel. Primul dintre concerte s-a desfășurat marți, 25 octombrie, în Biseica Romano-Catolică Sfântul Vendelin, din Jimbolia, și a reunit peste 70 de spectatori. Itinerariul Eufonia – On The Road continuă cu un eveniment educațional la Fibiș, miercuri, 26 octombrie, la Căminul Cultural, de la ora 11:00. În aceeași zi, de la ora 18:00, Castelul Nako din Sânnicolau Mare este gazda unui concert Eufonia – On the Road. Joi, 27 octombrie, de la ora 18:00, artiștii invitați vor susține un concert în Sala de festivități “Mitropolit Nicolae Corneanu” a Episcopiei Caransebeșului, iar vineri, 28 octombrie, de la ora 18:00, vor concerta în Biserica Reformată din Lugoj. Punctul final al călătoriei muzicale presupune două evenimente artistice în Timișoara. Primul dintre ele este un concert educațional ce va avea loc în Librăria Cărturești, din Piața Victoriei, sâmbătă, 29 octombrie, de la ora 11:00. Este un eveniment menit să stimuleze creativitatea copiilor într-un loc în care literatura și muzica clasică fac casă bună împreună. Artiștii le vor prezenta celor mici instrumentele cu coarde precum vioară, violă și violoncel, vor interpreta mai multe lucrări atractive pentru grupa de vârstă 7-12 ani, iar prin câteva jocuri muzicale, copiii vor fi stimulați să exploreze ei înșiși posibilitățile de exprimare muzicală astfel încât să le stârnească interesul pentru acest gen muzical. Părinții sunt rugați să își anunțe intenția de participare la adresa de e-mail trib2event@gmail.com. Al doilea eveniment al zilei presupune un concert dedicat adulților. Acesta se va desfășura în Sinagoga din Cetate, o construcție de o frumusețe aparte și o acustică deosebită, un loc obișnuit deja pentru evenimentele Eufonia Festival. Concertul are loc de la ora 19:00. Intrarea la toate evenimentele Eufonia – On the Road este gratuită! Eufonia – On The Road este un proiect al Asociației Trib’Art, cofinanțat de Consiliul Județean Timiș, prin Programul TimCultura 2022.

