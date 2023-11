Societatea de Transport Public Timișoara, subvenționată aproape integral de primărie. Roxana Iliescu cere dezbatere pentru gratuitate

Rectificarea bugetară trecută, destul de lejer, prin plenul consiliului local Timișoara de marți, a adus bani mai mulți în buzunarul celor de la STPT. Din nou! Prin aceste sume s-a ajuns în situația ca subvenția acordată de primărie societății de transport public la aproape 84% din totalul cheltuielilor de funcționare ale acesteia. În aceste condiții chiar se pune problema dacă transportul public local nu ar trebui să fie gratuit.

21 de milioane de lei s-au adăugat la cele 128 de milioane de lei deja acordate pentru a susține un sistem care dă rateuri groaznice în realitate.

”Pe scurt, la acest moment, raportat la veniturile totale ale societății de 177 milioane lei, asta înseamnă că subvenția acordată de municipalitate a ajuns la 84%.

In ritmul ăsta, mai mult ca sigur până la sfârșitul anului subvenția va ajunge la aproape 90%! Gradul la care a ajuns subvenția reflectă încă o dată, dacă toate celelalte argumente erau insuficiente (datorii imense, timpi de așteptare in stații de 30- 40 min, pierderi majore înregistrate la finele anului 2022 și cele înregistrate la 30.06.2023, flota de ultima generație care zace in curtea STPT in loc sa deservească timișorenii etc), incompetența conducerii useriste a aceste societăți!”, spune Roxana Iliescu, consilier local, după vot.

Mai mult, în condițiile în care 90% din veniturile acestei societăți sunt bani de la bugetul local, adică banii tuturor timișorenilor, ea crede ca se impune o dezbatere serioasă, dacă nu ar fi mai bine ca transportul public în Timișoara să fie 100% gratuit. Pentru bugetul local ar fi un efort suplimentar de maxim 10% față de momentul actual, asta în condițiile în care cu transport gratuit ai elimina costurile cu biletele, controlorii și anumiți angajați din cadrul societății cu funcții de conducere etc.

”Asta ca sa nu mai vorbim de reducere poluării sau de descongestionarea traficului din oraș. Bineînțeles, toate acestea cu o conducere profesionistă la aceasta societate.

Comentarii

comentarii