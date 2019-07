Speedwell a cumpărat fosta fabrică de pălării din Timișoara și va investi 45 milioane de euro într-un complex mixt cu apartamente și birouri

Dezvoltatorul imobiliar Speedwell, fondat de antreprenorii belgieni Jan Demeyere și Didier Balcaen, a ajuns la un acord cu Siminel Andrei, coordonatorul afacerilor locale ale americanilor de la New Century Holdings (NCH), pentru achiziția fostei fabrici de pălării Paltim din centrul Timișoarei. Cumpărătorul va face în loc un complex mixt cu apartamente și birouri evaluat la 45 milioane de euro, cea mai mare investiție a sa de până acum.

Cei doi investitori belgieni au cumpărat, prin intermediul firmei Cedar Invest, un teren de 15.430 de metri pătrați și clădirile dezafectate ale fostei fabrici de pălării Paltim de pe malul Begăi din centrul Timișoarei. O parte din clădiri sunt închiriate unor cluburi și firme, potrivit informațiilor Profit.ro.

Istoria fostei fabrici este legată de atelierul deținut de Filip Lenstein în 1892, care s-a transformat în prima societate pe acțiuni în domeniu din Europa Centrală. La începutul secolului 20, aici se produceau zilnic peste 750 de pălării de lână și păr de iepure, iar în timpul Primului Război Mondial se produceau pălării și cizme pentru armata austro-ungară. Pălăriile produse la Timișoara erau vândute în Europa Occidentală, SUA și America Latină. Fabrica a fost naționalizată și privatizată prin MEBO în 1995, iar în 2006 a fost cumpărat de fondurile New Century Holdings (NCH), administrate în România de Siminel Andrei, care mai dețin și alte fabrici de textile și încălțăminte dezafectate din Timișoara, printre care Guban. La un an de la achiziție, fabrica Paltim a fost închisă.

Anterior vânzării către belgieni, Planul Urbanistic Zonal aflat în dezbatere publică la primărie prevedea dezvoltarea unui ansamblu cu funcțiuni mixte, cu clădiri de birouri, apartamente și hotel. Proiectul arhitectului Sandu Caragi a fost prezentat la Bienala Națională de Arhitectură din 2018.

„Am început planificarea urbană de la zero. Nu vom folosi vechile planuri. Rămâne un proiect imobiliar mixt, dar numai rezidențial și birouri, plus un mic spațiu pentru retail de proximitate sau o sală de sport. Am aplicat pentru un nou Plan Urbanistic Zonal. Sperăm să obținem autorizația de construire la mijlocul anului viitor, astfel încât peste un an să începem lucrările. Finalizarea proiectului este prevăzută pentru finalul anului 2021. Extinderea pe piața din Timișoara depinde de terenul potrivit care se ivește și de condițiile corecte, dar o luăm pas cu pas. Nu cumpărăm doar de dragul de a cumpăra. Trebuie să fie un amplasament central“, a declarat, pentru Profit.ro, Didier Balcaen, unul dintre proprietarii Speedwell. Bugetul de investiții alocat noului proiect este de circa 45 milioane euro, potrivit acestuia. Balcaen nu a vrut să facă public prețul plătit pe teren. Speedwell a devenit cunoscută pe piața românească pentru coordonarea dezvoltării

Sursa: profit.ro

Comentarii

comentarii