Strigătul disperat al unui medic din Arad: „De trei zile sunt simptomatic și nimeni nu știe nimic”

Medicii de la Spitalul Județean din Arad sunt disperați. Doi dintre eu au fost depistați infectați cu COVID-19, dar nu știu nici ei cine sunt. Nu a fost comunicat nici un nume, nici o secție, nimic altceva… Prin Spitalul Județean Arad au ajuns medicii să se ferească unii de alții. Asta după ce patru zile au plimbat un bolnav de coronavirus prin spital, fără a i se face testul… A murit fiind pozitiv la COVID-19.

Un medic din Arad, Bogdan Pitiș, își scrie mâhnirea pe Facebook, iar acum așteaptă ca ecoul cuvintelor sale să ajungă până la președintele Iohannis sau premierul Orban. Bogdan Pitiș este medic la Unitatea de Primiri Urgențe Arad (UPU).

Bogdan Pitiș

„Sunt foarte mahnit de ceea ce se intampla. Vad si citesc atatea postari si chiar articole media locala, medici infectati, aparatura, grija fata de cetateni, chiar ca s-au primit rezultatele testarilor cadrelor medicale. Am zis ca tac dar nu mai am incotro. De cateva zile astept rezultatul testarii pt SARS-covid2, in urma expunerii. Nici la aceasta ora NU am primit rezultatele. Am sunat la Prefectura, DSP Arad, Spitalul Victor Babes TM, nimeni nu stie nimic.

Domnule Iohanis, dl.Orban, dl.Tataru, dl.Arafat fac un apel la dvs. Va rog sa ma ajutati. De 3 zile am inceput sa fiu simptomatic si nimeni nu stie nimic, sau nu se vrea. Sunt acasa, izolat cu 3 copii si sotia.

Va multumesc !!!!”

Sursa: specialarad.ro

