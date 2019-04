Sute de voluntari au făcut curat la Pecica şi au adunat 1000 de saci cu gunoaie

Peste 400 sute de persoane au participat la Pecica, în ciuda vremii mohorâte, la „Marea curăţenie de primăvară”. Administrația locală organizează în fiecare an asemenea acţiuni de ecologizare cu sprijinul unităţilor de învăţământ şi a organizaţiior non-guvernamentale. De această dată, Primăria din Pecica a dorit o mobilizare de amploare, care să implice întreaga comunitate, reamintind tuturor cetăţenilor datoria comună de a avea grijă de domeniul public. „Încheiem o zi deosebit de rodnică și sunt foarte mândru de cei peste 400 de voluntari din Pecica, Turnu și Sederhat care au răspuns apelului nostru, în ciuda vremii. Ca norocul, ploaia s-a oprit până am început munca și am putut umple cu gunoaie aproximativ 1 000 de saci, s-a tuns iarba și s-au curățat mai multe zone, s-au văruit pomi și s-au plantat flori”, a declarat primarul Petru Antal la finalul acţiunii derulate sub sloganul „Să facem împreună Pecica și satele aparținătoare mai curate!”

La acţiunea de ecologizare au participat elevi de la Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr”, Școala Gimnazială nr. 2, Școala Primară din Turnu și Grădinița din Sederhat, reprezentanții Parohiei Ortodoxe Pecica 1, însoțiți de părintele Radu Kosztner şi cei ai Parohiei Reformate Pecica, împreună cu preoteasa Tóbiás Emőke, grupe de copiii de la ACS Progresul Pecica, Clubul de Sambo-Judo Pecica și Handbal Club Beldiman, membrii Asociației de Tineret MKIDSZ, ai Corului Cantus Mundi, ai Asociației Culturale a Minorităților din Pecica, ai Asociației Culturale Búzavirág, ai Asociației Pensionarilor, ai Asociației Humanitas, ai subfilialei de Cruce Roșie şi ai Organizației de Tineret a PNL Pecica.

Au răspuns apelului şi membri ai Formației de Pompieri Voluntari, agenţi de la Poliția Locală Pecica, zeci de angajați ai Primăriei Orașului Pecica, dar şi consilieri locali.

