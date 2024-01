Teatrul German de Stat Timișoara începe noul an, miercuri, 10 ianuarie 2024, cu spectacolul Oameni. De vânzare, scris și regizat de Carmen Lidia Vidu.

Subiectul este despre felul în care autoritățile comuniste au încercat să profite de pe urma diversității etnice a României, negociind prețul fiecărui german și evreu din țară.

Pe urmă, joi, 11 ianuarie 2024, ne aventurăm în Grecia Antică, la Lysistrata 3.0, după Aristofan, în regia lui Niky Wolcz, alături de clanul de femei care va încerca să oprească războiul pornit de bărbații lor.

Vineri, 12 ianuarie 2024, va avea loc reprezentația Teatrul, scris și regizat de Pascal Rambert, pentru a descoperi ce relații de culise se formează între actorii ansamblului TGST. Toate cele trei reprezentații încep de la ora 19:30.

” În weekend îi așteptăm pe cei mici la o aventură fantastică alături de Gerda și Kai în universul înghețat al Crăiasa Zăpezii, de Evgheni Schwarz, în regia lui László Béres. Călătoria începe sâmbătă, 13 ianuarie 2024, de la ora 18:00″, îndeamnă Teatrul German Timișoara.

Detalii, TGST: www.teatrulgerman.ro pentru mai multe detalii!

Wir beginnen das neue Jahr mit 4 Vorstellungen für alle Altersgruppen! Kommen Sie am Mittwoch, den 10. Januar 2024 zu Menschen. Zu verkaufen, geschrieben und inszeniert von Carmen Lidia Vidu, ein Stück über die Versuche der kommunistischen Behörden, die ethnische Vielfalt Rumäniens auszunutzen, indem sie den Preis für jeden Deutschen und Juden im Land verhandelten.

Am Donnerstag, dem 11. Januar 2024, geht es dann ins Alte Griechenland in Lysistrata 3.0, nach Aristophanes, in der Inszenierung von Niky Wolcz, gemeinsam mit der Frauen-Gruppierung, die versucht, den von ihren Männern begonnenen Krieg zu beenden.

Am Freitag, den 12. Januar 2024, sehen Sie Das Theater, geschrieben und inszeniert von Pascal Rambert, um zu entdecken, welche Beziehungen sich hinter den Kulissen zwischen den Schauspielern und Schauspielerinnen des DSTT-Ensembles entwickeln. Alle drei Vorstellungen beginnen um 19:30 Uhr.

Am Wochenende erwarten wir das ganz junge Publikum zu einem fantastischen Abenteuer mit Gerda und Kai in der eisigen Welt der Aufführung Die Schneekönigin von Jewgeni Schwarz, inszeniert von László Béres. Die Reise beginnt am Samstag, den 13. Januar 2024 um 18:00 Uhr.

Besuchen Sie die DSTT-Website: www.teatrulgerman.ro/de für weitere Informationen! Tickets sind hier erhältlich: https://www.entertix.ro/evenimente?s=teatrul+german

