Timișoara are cel mai modern aeroport din România. Noul terminal Plecări Externe Schengen, inaugurat cu mare fast – video

România a intrat, oficial, în spațiul Schengen, cu transporturile aeriene și maritime, prin intermediul unui eveniment organizat în mod festiv la Timișoara, inaugurarea noului terminal Plecări Externe Schengen, la Aeroportul Internațional Timișoara, în prezența principalilor miniștri și lideri politici din România. Cu fonduri europene, aici a fost ridicată o nouă clădire, cu dotări de ultimă oră și spații generoase, care să ofere condiții excelente pentru pasagerii care pleacă din Timișoara spre zonele din spațiu de circulație european.

La eveniment au participat Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, Marcel Ciolacu, primul ministru, Nicolae Ciucă, șeful Senatului, Alfred Simonis, șeful Camerei Deputaților, dar și alți miniștri și oficiali.

Peste două zile, România intră oficial în spațiul Schengen, deocamdată la nivel aerian și maritim. Timișoreanul Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, e mândru de noa realizare și spune că în acest an se dorește intrarea și cu frontierele terestre.

“Două zile ne despart de intrarea in rândul statelor Schengen, vom avea un acces mai facil pentru cetățenii români. Ne dorim finalizată aderarea la Schengen inclusiv terestru până la finalul acestui ani. E dovada că România știe să ducă la bun sfârșit un proiect cu bani europeni. Vă mărturisesc ca abia aștept ca la următoarea mea plecare să fiu pasager al acestui terminal nou. Mă simt împlinit să îl văd finalizat, Timișoara are un aeroport așa cum merita. In doar un an va putea ajunge la trei milioane de călători. Beneficiile se vor vedea în dezvoltarea Timișului și a Regiunii Vest. Urmează linia ferată legătură cu Timișoara Est. Gara de nord e în modernizare. Se va deschide Centura sud, în vară vom avea semnată Centura Vest. Un obiectiv la care țin mult e autostrada Timișoara – Moravița. Toate finalizate au impact pozitiv. Proiectele nu au culoare politică. Oricine e ministru al transporturilor trebuie să le finalizeze cu succes. Azi sunt 20 de ani de când România a aderat la NATO. Acum proiectul e Schengen. Să lăsăm deoparte luptele politice. Îmi doresc ca Timișoara să rămână simbol pentru un proiect realizat. Timișoara e Schengen”, a declarat Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor.

Nicolae Ciucă, liderul PNL și prim ministru, a spus că, atât inaugurarea de la Timișoara, dar și în Schengen sunt importante pentru România.

“Mă bucur alături de timișoreni de această realizare simbolică. Sunt momente care încheie o etapă si începe un viitor. E un moment important pentru România. Trebuie să recunoaștem permanent ce a reprezentat Timișoara pentru România. Arată frumos, sună frumos terminalul Schengen, la fel ca la București vom putea zbura la Munchen sau Berlin. Sunt convins că foarte curând ne vom bucura și de granițele terestre”, a afirmat Nicolae Ciucă, președintele Senatului României.

Investițiile țin pasul cu nevoile comunității, este de părere Marcel Ciolacu, primul ministru și liderul PSD.

“Este clar pentru toată lumea că după 30 de ani investițiile țin pasul cu nevoile comunității. Toate aceste investiți ca România este pregătită de aderarea la Schengen. Românii vor merge direct la porțile de îmbarcare. Am reușit ca de la 31 martie să deschidem ușile la Schengen. Este o reușită a României. Sper ca până la finalul anului să avem o intrare completă. Nimic nu se poate construi când este haos politic. Urmează proiectul pentru eliminarea vizelor SUA și urmează aderarea la OECD. Investițiile de miliarde de euro ne aduc mai aproape de realizarea condițiilor de afară.”, a declarat premierul Marcel Ciolacu.

Alfred Simonis, președintele Camerei Deputaților și al PSD Timiș vorbește despre momentul când Timișului i se face dreptate, după ce ani de zile a virat cei mai mulți bani la bugetul central, fără a beneficia de o investiție adevărată de acolo.

”De foarte puțin timp încoace a început să se facă dreptate și Timișoarei și Timișului. Mi-aș dori ca în perioada următoare, și sunt încrezător că se va întâmpla așa, să participăm împreună la inaugurarea mai multor obiective, precum cel de astăzi, să inaugurăm împreună Centura Sud, să inaugurăm Centura Vest, să inaugurăm institutul onoclogic, să inaugurăm spitalul de arși, să inaugurăm drumul expres Timișoara – Moravița cu legătură până al Belgrad, să inaugurăm Stadionul Dan Păltinișanu. Abia după aceea vom putea spune că, după 34 de ani, s-a făcut dreptate Timișoarei și Timișului”, a spus Simonis.

Noul terminal a costat în jur de 190 de milioane de lei, cea mai mare parte bani europeni, lucrările fiind realizate de un grup de firme românești. Ridicarea terminalului, care are 8000 de metri pătrați, s-a făcut în timp record. Terminalul va avea opt porți de îmbarcare și va putea procesa între 800 și 1000 de pasageri pe oră.

Clădirea inaugurată are o zonă specială de check-in şi ticketing, o sală de circulaţie în zona publică, inclusiv o legătură cu Terminalul de Sosiri Schengen, o sală de control de securitate a pasagerilor şi a bagajelor, inclusiv spaţii comerciale, o sală de regrupare a pasagerilor, unde sunt 8 porţi de îmbarcare şi care este amenajată pe 3 niveluri, cu ghişee de pre-boarding, zona de food-court şi o zonă de business lounge.

Conform lui Sorin Grindeanu, noul terminal va putea duce Aeroportul Timișoara la un total de trei milioane de pasageri pe an.

