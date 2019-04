Timișoara sărbătorește Ziua Pământului cu un record demn de GUINESS BOOK: cea mai lungă cursă cu o mașină electrică într-o singură țară

Timișoara sărbătorește recordul internațional pe care proiectul Electric Tour, pus în mișcare de Restart Energy, îl marchează pentru România.

Drumul l-a condus pe Christian Gernemann aici, în țara noastră, pentru o călătorie-record, ce poate fi înscrisă în GUINESS BOOK. Acesta a vrut să demonstreze că frumusețea naturală a României merită să fie protejată, motiv pentru care a pornit cea mai lungă călătorie făcută vreodată cu o mașină electrică – 24 000 kilometri. Misiunea a fost îndeplinită!

Evenimentul oficial Electric Tour Finish Line s-a desfășurat în Piața Unirii, Timișoara, începând cu ora 19.00. Acesta a fost găzduit de către Oraan Mărculescu, zis și avocatul electromobilității.

În cadrul acestuia au prezenți key-note speakerii:

Armand Doru Domuța – Director Executiv Restart Energy, Președinte Blockchain Association

Pe tot parcursul serii, spectatorii au vizualizat cadrele ce au captat călătoria Electric Tour pe câteva dintre cele mai frumoase meleaguri românești. Povestea Electric Tour a fost împărtășită atât din perspectiva omului care a pornit această inițiativă, Armand Doru Domuța, cât și din experiența reală, trăită de pilotul neamț Christian Gernemann.

„Mă simt grozav să mă aflu aici, este o realizare enormă atât personală cât și la nivel național. Nu a fost deloc ușor, dar întreg proiectul Electric Tour a fost susținut de oameni pasionați și uniți, cu care a depășit provocările. Am dorit să concepem un proiect care să unească oamenii din întreaga țară și să-i convingă de beneficiile pe care energia verde le poate aduce României. Consider că am adus un mesaj puternic, de impact societății românești, care cred că a mișcat în care percepem România și resursele ei naturale. Decizia prin care ne putem facem viața mai bună este în mâinile noastre. Atât pentru noi, cât și pentru cei din jur. Mă bucură și mă simt mândru să reprezint Electric Tour, un proiect demn de un succes internațional.”, declară entuziasmat Armand Doru Domuța.

Cu acest prilej important, Restart Energy a donat comunității timișorene o stație solară pentru încărcare a dispozitivelor mobile, sub forma unui copac, numit RESTART TREE, poziționat central, în Piața Libertății.

Christian Gernemann a reușit nu doar să atingă recordul de 24.000 kilometri cu un Renault ZOE electric într-o țară, ci a depășit vizibil această distanță – 26 856 kilometri înregistrați la finalul cursei. Acesta declară: „Cel mai frumos sentiment este să vezi la propriu succesul muncii tale și să îl împărtășești cu oameni, cu mulți oameni, pentru a lăsa un mesaj pozitiv mai departe. Sentimentul acesta l-am avut eu în seara aceasta și mă bucur mult să fi lăsat un urma acestui record mesajul că natura este mai presus de orice. România este o țară frumoasă și merită să fie protejată prin acțiuni conștiente de protejare a mediului, cum ar fi înlocuirea vechilor mașini ce depind de combustibil fosil cu cele electrice. Renault ZOE este un vehicul care face față perfect la condiții de iarnă și trafic pentru un timp îndelungat. Și nu în ultimul rând, sunt reprezentarea faptului că orice lucru, oricât de greu, poate fi realizat de către un simplu om. Dream big, act bigger.”

„Am intrat în acest proiect pentru că aveam un obiectiv comun – cu toții ne dorim un mediu mai curat și mai sustenabil și voiam să demonstrăm că se poate acum și aici. Nimic nu te împiedică să faci 300 km cu ZOE, fără stresul autonomiei. Cu ajutorul lui Christian am demonstrat că poți pleca la drum mult mai lung, la fel de relaxat. Până la urmă găsești locuri unde să îți încarci mașina, trebuie doar să te informezi ; poți avea provocări interesante, din care poți învăța. Oamenii sunt curioși și te ajută și cu ocazia asta poți descoperi locuri inedite și îți poți face prieteni noi. Nu totul stă în destinație, ci în drumul până acolo.” a declarat Elena Apostol – Head of Communication Renault, Renault Commercial Roumanie.

Sam Posser, Director al departamentului Commercial Account Service, Guiness Book Records Ltd. Londra, prezintă statusul curent:

„Restart Energy a concurat pentru câștigarea titlului GUINESS WORLD RECORDS, pentru cea mai lungă călătorie cu un vehicul electric într-o țară – 24.000 kilometri. Această inițiativă a început în data de 08.10.2018 și s-a încheiat în 03.04.2019. În momentul de față toate probele sunt depuse și centralizate conform condițiilor Guiness World Records, Londra, Marea Britanie, pentru a le verifica. Așteptăm certificarea concretă finală.”

