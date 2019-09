Timişoara va găzdui Congresul USR pentru alegerea noilor membri ai forurilor de conducere

USR organizează la Timişoara cel de-al V-lea congres, în zilele de 14 şi 15 septembrie, pentru validarea alegerilor interne privind preşedintele USR şi alegerea noilor membri ai Biroului Naţional (BN) şi ai Comisiilor Naţionale de Arbitraj şi Cenzori (CNArb).

La congres vor participa preşedintele ales al partidului, Dan Barna, aproximativ 800 de delegaţi şi observatori şi toţi candidaţii la funcţiile interne ale partidului.

Sâmbătă după-amiaza vor avea loc prezentarea candidaţilor la forurile de conducere şi procesul de votare. Rezultatele votului vor fi anunţate duminică dimineaţa, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută de Dan Barna alături de membrii noului Birou Naţional al USR.

Congresul Naţional al USR se va încheia cu o întâlnire cu simpatizanţii Alianţei USR PLUS, în Piaţa Libertăţii, de la ora 18,00, unde alături de Dan Barna vor fi Vlad Voiculescu, deputatul USR de Timiş Cătălin Drulă, Lavinia Aioanei (coordonator regional PLUS), Cristian Moş (preşedintele USR Timiş) şi Cristian Puşcaş (secretar general al PLUS Timiş).

Congresul va avea loc la Iulius Congress Hall, în cadrul ansamblului Iulius Mall, între orele 10,00 şi 18,00.

