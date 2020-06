Toate magazinele din Iulius Town Timișoara s-au redeschis. Sistem video online de verificare a gradului de ocupare și alte peste 40 de măsuri de siguranță

Prima zi după reluarea activității în Iulius Town Timișoara a trasat o nouă direcție pentru shopping, definită de precauție. Toate magazinele din proiectul mixt și-au reluat activitatea. Măsurile de siguranță includ de la acțiuni permanente de dezinfecție, implementarea unui program de traking în mall și sistem video online de verificare a gradului de ocupare, până la reorganizarea fluxurilor de acces, optimizarea calității aerului și purtarea obligatorie a măștilor.

În cele cinci mall-uri din portofoliul companiei IULIUS (Iulius Town Timișoara, Palas Iași și rețeaua Iulius Mall din Cluj-Napoca, Suceava și Iași), reluarea activității tuturor celor peste 1.000 de retaileri s-a realizat fără impedimente. Regula generală este responsabilitatea, atât din partea retailerilor, care s-au pregătit pentru desfășurarea optimă a activității și adaptarea la noul context, dar și în rândul clienților, care au respectat măsurile de siguranță și distanțare fizică. „Ne bucurăm să revedem mall-urile animate. Ne-am pregătit cu toții pentru acest moment și avem convingerea că prin toate acțiunile noastre și ale retailerilor putem să oferim publicului siguranța pe care o caută în acestă perioadă. Am intensificat în această perioadă comunicarea cu retailerii și am găsit înțelegere și susținere din partea lor, astfel încât procentul de redeschidere a spațiilor închiriate din cele cinci mall-uri din portofoliul IULIUS a fost de 100%. Mai mult decât atât, suntem optimiști pentru viitor, în contextul în care în următoarea lună avem peste 10 inaugurări de branduri internaționale, unele în premieră în regiunile în care suntem prezenți, care erau planificate pentru perioada în care am avut restricții. Continuăm să monitorizăm evoluția întregului context, astfel încât să operăm la parametri optimi”, a declarat Sebastian Mahu, Head of Asset Management IULIUS.

Pe lângă shopping, puncte de atracție au fost și parcurile încadrate în proiectele mixed-use din portofoliu, dar și terasele cu deschidere spre grădini. „Avantajul proiectelor noastre stă în conceptele mixte, care permit experiențe multiple, prin integrarea parcurilor cu suprafețe generoase și dezvoltarea la parterul clădirilor de birouri a unor funcțiuni complementare, cum sunt restaurantele, care dispun de terase amenajate înspre parc”, a adăugatSebastian Mahu.

Compania IULIUS propune un pachet de peste 40 de acțiuni de prevenire și măsuri de distanțare fizică implementate în rețeaua națională de mall-uri. Fluxurile de intrare/ieșire sunt reorganizate diferențiat, iar la intrare sunt termoscannere pentru monitorizarea temperaturii, covoare profesionale impregnate cu substanțe active, dispensere cu dezinfectant și personal instruit pentru a monitoriza respectarea normelor de siguranță. Accesul este permis doar cu purtarea măștii de protecție, iar la intrări sunt amplasate automate de vending cu mănuși, măști și dezinfectant.





















Pentru menținerea distanțării fizice, este implementat un sistem de tracking, care permite raportarea densității în timp real, și acces video online pentru vizualizarea gradului de ocupare pentru mall și parc, capacitatea lifturilor este limitată, fluxul pe scările rulante și fixe este diferențiat pentru urcare/coborâre, iar în zonele de așteptare există semnalistică ce evidențiază păstrarea distanței.

Totodată, sistemul de ventilație funcționează cu un procent de 100% aer proaspăt, fără recirculare. Se desfășoară acțiuni permanente de dezinfecție, iar zonele de contact direct, cum sunt mânerele ușilor, sunt securizate cu folie nanoseptică cu funcție de autocurățare. În plus, acțiunile de dezinfecție prin nebulizare se realizează săptămânal, fiind unul dintre cele mai eficiente procese, care acționează și pentru sistemele de ventilație. De asemenea, pentru o bună informare a clienților, pe toate suporturile media sunt afișate recomandările pentru vizitatori, care vizează respectarea măsurilor de siguranță și de distanțare fizică. Mesajele rulează și prin intermediul sistemului radio intern. Lista completă a măsurilor este disponibilă pe www.iuliustown.ro/siguranta.

Măsuri de protecție au fost luate și pentru parcuri, acolo unde vor fi montate stații mobile de dezinfecție, iar băncile sunt dezinfectate în permanență.

