Cel mai incomod funcționar public din Primăria Timișoara, Mirela Toc, pedepsită de primarul Nicolae Robu cu mustrare scrisă

Cel mai incomod functionar public din Primaria Municipiului Timisoara, Mirela Toc, a fost sanctionat de catre Comisia de Disciplina, dupa ce a fost gasita vinovata de comiterea mai multor abateri de serviciu.

Audierea Mirelei Toc s-a tot amanat, din februarie 2020, cand a fost programat primul termen de “judecata”, din cauza pandemiei de coronavirus, insa, in aceste zile, instanta condusa de Simona Dragoi a pronuntat verdictul in acest caz. Desi, ultima intalnire, care trebuia sa aiba loc in 12 iunie, a fost amanata pentru o data ulterioara.

Astfel, dupa ce Mirelei Toc i s-a negat calitatea de avertizor de intregritate, Comisia de Disciplina a propus sanctionarea functionarei de la Biroul Salubritate cu retrogradarea intr-o functie inferioara si diminuarea salariului pe o perioada de sase luni, insa primarul Nicolae Robu nu a fost de acord cu aceste masuri disciplinare si a decis doar aplicarea unei mustrari scrise. S-a tinut cont de faptul ca Mirela Toc nu a mai fost sanctionata pana in prezent.

Mirela Toc a fost vizata in doua sesizari depuse la Comisia de Disciplina de primarul Nicolae Robu, in care s-a reclamat faptul ca ar fi stat pe internet, in timpul serviciului, pentru a desfasura activitati in scop personal. De asemenea, Mirela Toc a fost acuzata ca a refuzat sa indeplineasca anumite sarcini de serviciu, sub pretextul ca nu se regasesc in fisa postului si sunt sub nivelul pregatirii sale.

In replica, invinuita a declarat presei, la iesire, ca aceasta sesizare nu este decat o pedeapsa, după ce in lunile august si octombrie 2019 a trimis mail-uri primarului si administratorului public cu privire la neregulile de la salubrizarea stradala, la care nu a primit niciun raspuns, scrie impactpress.ro.

Comentarii

comentarii