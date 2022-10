Trei echipe din România, în Marea Finală Internațională ClimateLaunchpad 2022! CCIA Timiș, partener oficial al Programului EIT CLIMATE KIC

Carbon Smart este una din echipele din Romania desemnate castigatoare ale Finalei Regionale Europene a ClimateLaunchpad 2022, desfasurata in data de 27 Septembrie 2022.

In competitie au intrat 54 de echipe din 18 tari, impartite pe 8 tematici si 8 ateliere: Adaptation and Resilience, Circular Economies, Urban Solution, Clean Energy, Sustainable Mobility, Food Systems, Blue Economty si The Next Big Thing. 16 echipe castigatoare ale editiei regionale vor participa, 27 – 28 octombrie si 03 noiembrie, la ClimateLaunchpad Grand Global Final.

Reamintim ca la etapa nationala a ClimateLaunchPad organizata, in 26 august a.c., de CCIA Timis in calitate de partener oficial in Romania al Programului EIT CLIMATE KIC, au participat 6 echipe care si-au prezentat ideile inovatoare de business, concurand pentru un loc in etapele regionala si internationala. Dintre acestea, trei echipe – RongoDesign, PolyMore si Carbon Smart au fost desemnate castigatoare ale etapei nationale.

Carbon Smart – ofera fermierilor solutii de monitorizare a carbonului din sol, isi va prezenta idea inovatoare “prietenoase cu mediul” la Grand Global Final, pentru castigarea unei prime investitii in business-ul lor: 10.000 euro locul I, 5.000 euro locul II si 2.500 euro locul III.

ClimateLaunchpad este cea mai mare competitie de idei in domeniul “clean technology” finantata de EIT Climate-KIC, destinata atragerii potentialului de tehnologii inovative din Europa si oferirii de oportunitati pentru inovatori. Scopul este accelerarea inovatiilor care conduc la un viitor cu emisii scazute de dioxid de carbon si la atenuarea efectelor schimbarilor climatice.

Comentarii

comentarii