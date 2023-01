Tu ești un alt eu! Calina Timișoara deschide program de mediere culturală pentru tineri cercetători și studenți

Fundația Calina Timișoara deschide un program de mediere culturală pentru tineri cercetători și studenți.

Candidații selecționați vor prezenta instalația multi-media a Adinei Pintilie, „Tu ești un alt eu – O catedrală a corpului”, către diferite tipuri de public și vor participa la un proiect de cercetare pe teme legate de poeticile și politicile corpului: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmllXQ-x2OilYj3qsrrqHN6WrD4-e1I8k8CisF7cjoUCNIZQ/viewform?usp=pp_url

Programul de mediere și sesiunile de formare sunt coordonate de Larisa Oancea (istoric de artă și cercetător) și Daniel Neugebauer (curator educație și parteneriate strategice la Haus der Kulturen der Welt – HKW Berlin).

Contact: larisa.oancea@gmail.com

Co-organizatori sunt: Asociația Culturală Manekino & MANEKINO Film Kunsthalle Bega, Centrul de Proiecte Timișoara al Municipiului Timișoara.Co-producători: Avanpost, Snaporazverein, în colaborare cu: Eidotech, H3. Partener principal: BRD Groupe Societe Generale. Parteneri instituționali: Haus der Kulturen der Welt (HKW) Berlin.Parteneri program public: Dispozitiv Books, Fundația Motivation Romania. Finanțat de: Primăria Municipiului Timișoara prin Centrul de Proiecte Timișoara.

We invite you to register for a cultural mediation programme for young researchers and students. The selected candidates will mediate Adina Pintilie’s multi-channel installation, “You Are Another Me—A Cathedral of the Body”, to different types of audiences and participate in an ongoing research project on topics related to the poetics and the politics of the body: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmllXQ-x2OilYj3qsrrqHN6WrD4-e1I8k8CisF7cjoUCNIZQ/viewform?usp=pp_url . The mediation program and the training sessions are coordinated by Larisa Oancea (art historian and researcher) and Daniel Neugebauer (Curator for education and strategic partnerships at Haus der Kulturen der Welt (HKW) Berlin.

Contact: larisa.oancea@gmail.com

Photo credit: ‘Adina Pintilie: You Are Another Me—A Cathedral of the Body’ (2022), cinematic sculpture. Exhibition images, Romanian Pavilion 2022: Martin Backhaus; performer Laura Benson

Performers: Hermann Mueller, Dirk Lange, Christian Bayerlein & Grit Uhlemann, Laura Benson, Hanna Hofmann, Adina Pintilie, Diana Miron, Bianca Oana, Cosmin Costinas, Viktor Neumanni.

