Un club de karatiști juniori din Timișoara, pe scena show-ului “Românii au talent”

Un grup de karatisti juniori din Timisoara vor evolua, in aceasta seara, (luni, 19 aprilie) de la ora 20,30, pe scena celui mai iubit show de divertisment din Romania, “Romanii au talent” 2021.

Momentul demonstrativ al micutilor campioni de la Clubul Kaizen Karate Timisoara, pregatiti de sensei Iasmina Ardelian, a fost inregistrat in noiembrie 2020, iar in aceasta seara va putea fi admirat de marele public al PRO TV.

“Am fost 15 participanti, 14 sportivi, cu varste cuprinse intre 7 si 11 ani, si eu antrenor. Ne-am prezentat cu un moment coregrafic extrem de spectaculos, in care am combinat elemente de karate shotokan, respectiv kata, kumite si acrobatica. A fost o experienta unica in viata celor mici, mai cu seama ca nu suntem doar un club sportiv, ci mult mai mult de atat, o mare familie.

Nici macar restrictiile pandemice, cu inchiderea salilor de sport, nu au doborat legaturile puternice dintre sportivii kaizen, pentru ca ne-am vazut zilnic, online, am facut antrenamente, provocari, concursuri online, am povestit.

Revenind la competitia de la Romanii au talent, suntem bucurosi ca, in aceasta seara, vom afla daca juriul a apreciat demonstratia noastra si ne-a oferit sansa de a merge mai departe”, spune sensei Iasmina Ardelian.

Sa speram ca juratii Andi Moisescu, Andra, Alexandra Dinu si Florin Calinescu vor aprecia demonstratia de virtuozitate sportiva a micutilor sportivi de la Kaizen Karate Timisoara si-i vor trimite in etapa urmatoare a concursului.

Sa mai spunem ca printre expertii in arte martiale care vor putea fi admirati in aceasta seara se afla si campionii absoluti Ariana Ardelian, Diana Topolovcici, Larissa Angiletta, Daria Ahmadi si Chelsea Olarasu.

Sursa: impactpress.ro

