Un „PLUS” pentru USR în alianță, la alegerile locale din Timișoara și Timiș

Filialele locale și județene ale USR și PLUS au anunțat, în conferința de presă din 18 februarie, că au început negocierile pentru finalizarea listei pentru alegerile locale. Până acum, s-au stabilit capii de listă, și anume Dominic Samuel Fritz pentru postul de primar și Cristian Moș pentru președinția Consiliul Județean, ambii din USR.

Cei din alianța USR-PLUS au planuri mărețe și doresc obținerea majorității în cele două consilii, pentru a le fi permise numirile vicepreședinților. La CJT, dacă planurile alianței se vor concretiza, vicepreședinte ar urma să fie actualul președinte al PLUS Timiș, Alexandru Caplat.

„În săptămâna ce urmează vom realiza un program concret, pe capitole de expertize, «și nu doar sloganuri electorale»”, au mai spus reprezentanții alianței prezenți la conferință. Din ce au mai spus aceștia, listele finale au rezultat din adăugarea a trei membri PLUS la listele inițiale anunțate USR. Pentru că a fost invalidat „la Centru”, Marian Vasile nu se va regăsi pe niciuna dintre poziții.

Președintele USR Timiș, Cristian Moș a spus că cel mai important rol va fi cel al primarului, cel pe care vor și miza cel mai mult cei din alianță în campanie. Cu această ocazie, s-a anunțat și deschiderea sediului de campanie al USR-PLUS. Acesta, localizat pe bulevardul Revoluției, nr. 18A, va fi inaugurat sâmbăta aceasta, iar Dominic Fritz așteaptă timișorenii, și în mod special membrii celor două partide, să petreacă împreună câteva ore, cu această ocazie. În bună parte, chiar donațiile a câtorva zeci de timișoreni au ajutat alianța să obțină un noul sediu.

„Mă bucur mult că USR Timiș și PLUS Timiș au semnat în această dimineață protocolul prin care am stabilit listele comune pentru alegerile locale și județene. Am fost desemnat candidatul comun al Alianței USR Plus pentru Primăria Timișoara. Sunt recunoscător pentru încrederea colegilor de la Plus. În ultimele luni am cunoscut mulți colegi din Plus și m-au impresionat cu determinarea și corectitudinea lor. De astăzi ne unim forțele – nu doar pentru a câștiga alegerile împreună, ci mai ales pentru a da Timișoarei, pe termen lung, o nouă administrație deschisă și profesionistă”, a spus Dominic Fritz.

„Noi suntem singura formațiune care se va bate cu USL-ul. Noi suntem singura variantă fiabilă în această luptă. Noi vom fi singurii care vom lupta, cu ideile noastre, împotriva vechiului USL”, a spus și Cristian Moș. În opinia acestuia, PNL și PSD continuă să facă „blat” pentru câștigarea a cât mai multe primării.

