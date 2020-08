Un prim sondaj cu intenția la vot pentru Consiliul Județean Timiș

Campania electorală este în desfășurare și, prin urmare, au fost publicate în aceste zile o cercetare sociologică realizată de INSCOP, la comanda PRO România, în perioada 13-21 iulie 2020.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului multistadial stratificat fiind de 800 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative ale județului Timiș cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ±3.46 %.

La întrebarea “Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, cu candidații cărui partid sau alianță politică ați vota pentru CONSILIUL

JUDEȚEAN TIMIȘ?” avem următoarele rezultate:

PNL – 29,1%

Alianța USR-Plus 16,7%

PSD 14,7%

Pro România 6,7%,

PMP 4,1%,

ALDE 2,3%,

UDMR 1,2 %

De precizat că acesta este rezultatul pentru total eșantion.

La aceeași întrebare potrivit celor care au indicat clar prezența la vot datele se schimbă ușor:

PNL 29,8%

USR-Plus 27,1%

PSD 21,5%

Pro România 8,7%

PMP 6,2%

ALDE 2,4%

UDMR 1,2%

Să trecem la capitolul candidați pentru funcția de președinte al CJ Timiș. Aici, au fost testați doi candidați din partea Pro România, Adrian Pau, cel care coordonează filiala, și Titu Bojin, fostul lider al PSD Timiș și fost președinte al CJ Timiș.

Mai jos prezentăm rezultatele obținute după prelucrarea răspunsurilor celor care au indicat o prezență sigură la vot:

PNL/Alin Nica – 36,1%

USR-Plus/Cristian Moș – 26,8%

PSD/Călin Dobra – 22,3%

Pro România/Adrian Pau – 9%

Alt candidat 3,8%

Varianta a doua, cu Titu Bojin în postura de candidat din partea Pro România:

PNL/Alin Nica – 30,3%

USR-Plus/Cristian Moș – 26,9%

PSD/Călin Dobra -20,2%

Pro România/Titu Bojin – 18,6%

Alt candidat – 2,7%

Titu Bojin susține că acest procent de aproape 19% îl onorează și dovedește faptul că cetățenii nu au uitat realizările importante pe care le-a făcut pentru Timiș, atunci când a fost președinte al CJT, de aceea a intrat în cursă încă o dată și este hotărât să câștige și al doilea mandat.

”Aceste procente mă onorează şi îmi confirmă că în toţi aceşti ani de activitate publică am reuşit să-mi fac datoria şi să fiu în slujba oamenilor. Împreună cu echipele cu care am lucrat şi lucrez am urmărit mereu să duc la bun sfârşit proiecte majore, atât la Consiliul Județean Timiș (CJT), cât şi la Administraţia Bazinală de Apă Banat. În continuare militez pentru construirea unei largi alianţe de centru-stânga pentru a contrabalansa ofensiva de dreapta de la noi din judeţ. Rămân adeptul dialogului, al competiţiei corecte şi poate în primul rând al omeniei, care pare tot mai rară în politică. Vă asigur că voi intra în cursa pentru CJT hotărât să obţin victoria”, spune Bojin.

Comentarii

comentarii