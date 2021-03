Un primar PSD din Timiș, aflat de 16 ani în funcție, va fi înlocuit după ce a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate.

Primarul comunei Manastiur din judetul Timis, pesedistul Ionel Curuti, aflat din 2004 in fruntea obstii, va fi schimbat din functie, dupa ce a pierdut definitiv procesul cu Agentia Nationala de Integritate.

“Respinge cererea de suspendare a judecatii recursului, formulata de recurentul Curuti Ionel. Respinge recursul formulat de Curuti Ionel impotriva Incheierii din data de 21 februarie 2018 si a Sentintei nr. 1978 din 25 aprilie 2018 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, ca nefondat. Definitiva. Pronuntata astazi, 11 martie 2021, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei”, se mentioneaza in decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Contestatia raportului ANI a fost respinsa, in urma cu trei ani, si de Curtea de Apel Bucuresti, care a constatat ca este neintemeiata.

In baza raportului de evaluare al ANI nr. 22269/G/II/03.07.2017, s-a stabilit ca actualul primar al comunei Manastiur, in perioada detinerii mandatului de primar 2008 – 2012, a semnat si aprobat mai multe contracte (de administrare si concesiune), precum si documentele aferente acestora, incheiate intre Primaria comunei Manastiur si Asociatia Proprietarilor de terenuri „ARTEMIS” Manastiur, asociatie in cadrul careia sotia persoanei evaluate detine calitatea de membru fondator si a detinut functia de vicepresedinte al Consiliului Director.

ANI a constatat astfel ca persoana evaluata a incalcat dispozitiile art. 70, art. 71 si art. 76 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozitiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

