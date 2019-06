Un tânăr de 18 ani, cu carnet de doar 2 luni, s-a răsturnat cu mașina pe câmp

Un tanar de numai 18 ani a scapat ca prin minune cu viata dupa ce s-a rasturnat cu masina. Accidentul a avut loc pe DN 68 A pe raza localitatii Begheiu Mic, pe drumul ce leaga Lugojul de Faget. Mai multi soferi care se aflau in trafic sustin ca baiatul, de loc din Dumbrava, a calcat prea tare pedala de acceleratie intr-o curba, intre localitatile Faget si Dumbrava, a parasit partea carosabila si s-a rasturnat. Tanarul a ramas prins intre fiare fiind nevoie de interventia unui echipaj de la pompieri. Politistii cred ca soferul a avut noroc mare si datorita faptului ca in momentul accidentului a purtat centura de siguranta. Acesta este proaspat posesor al permisului de conducere si a trecut testele in urma cu aproximativ doua luni, scrie lugojinfo.ro.

Comentarii

comentarii