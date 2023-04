Un timișorean cultivă la Moșnița microplante într-o zonă cu potențial imobiliar. A renunțat la chiria pe care o încasa pentru un spațiu de 100m² pentru a crește ridichi, linte și fasole Mung

Pentru un timișean, cultivarea microplantelor a devenit mult mai profitabilă decât veniturile asigurate de închirierea unui spațiu dintr-o zonă cu potențial imobiliar, informează Agenția de presă Rador care citează Radio Timișoara.

Inițial, din curiozitate, l-a gustat, apoi și-a spus că poate pune în geamul bucătăriei câteva case role cu microplante, pentru ca mai târziu să își dea seama că acestea pot constitui de fapt o adevărată afacere. Robert Greschner a reușit să pună la punct la Moșnița Nouă cea mai mare fermă de microplante din vestul țării.

”Intenția era de a încerca să mâncăm sănătos. Am început inițial să le facem pentru noi, ca hrană. Știți că toată lumea zice le ei le pui pe geam și cresc. Nu e chiar așa de simplu, dar, așa le-am încercat. În momentul în care mergem la restaurant, la nunți, la și vedem acele chestii mici, verzi, prin farfurie, florile acelea comestibile, noi le dăm deoparte. Nu știm că acele plante sunt cel mai sănătos lucru din farfurie. Inițial, businessul a pornit pentru HoReCa restaurante. În acel moment, mi-a venit acel plic și am zis OK, ai un business, dar, în același timp, am simțit că e de datoria mea să încerc să dezvolt și pentru a împărtăși celor din jur și a dărui ceva din tine și de la tine celor din jur, și anume posibilitatea de a se hrăni sănătos pe ei și familiile lor”, spune Robert Greschner.

Vorbim, așadar, despre acele microplante din care în bucătăriile moderne se pregătesc salate sofisticate sau sunt folosite pentru decorarea farfuriilor. Microplantele înseamnă mult mai mult decât atât, spune Robert Greschner.

”Primul stadiu de creștere al unei plante este cel de germeni. La acel prim stat de germeni, ele nu au scos tot ceea ce au de oferit. De-abia stadiul următor, cel de microplante, cel de vlăstar, deci noi consumăm plantele la un stadiu de 7-10cm. În ele este concentrat punctul maxim de vitamine, minerale, oligoelemente, uleiuri esențiale pe care le are planta. Mazărea este un produs extraordinar pentru oase, în primul rând. În acest stadiu de dezvoltare, cel de microplantă conține până la 40 de ori mai multe substanțe nutritive decât mazărea pe care noi o cumpărăm din magazin la stadiu adult. Mâncând 100g din aceste plante, care sunt vii, echivalăm poate cu a mânca 3kg de mazăre din magazin”, spune Robert Greschner.

La ferma de la Moșnița, varietatea de microplante este una foarte mare. ”Avem ridiche, ridichea arată foarte fain, este roșie, este corp roz, este iute. Cultivăm linte, cultivăm fasole Mung, la noi nu este așa de cunoscută, dar este foarte, foarte sănătoasă. Cultivăm varză kale, varză roșie, gulie, avem chive, rste o combinație între ceapă și praz. Mai cultivăm rucola, dar regele lor, ca să spun așa, este broccoli. Conform studiilor de specialitate, în acest broccoli sunt până la de 25-30 de ori mai puternice ca substanțe decât cele din citostatice”, mai spune Robert Greschner.

Într-o zonă cu un mare potențial imobiliar, la Moșnița Nouă, Robert Greschner a renunțat la chiria pe care o încasa pentru un spațiu de 100m², l-a amenajat și l-a transformat într-o fermă de microplante. Mai mult, a reușit să îl multiplice de cinci ori datorită tehnologiei folosite, iar acum vorbim, de fapt, despre 500m² de cultură.

”În momentul de față, suprafața are undeva la 100m², dar se lucrează pe cinci nivele. Am reușit să scoatem două cicluri de producție pe săptămână”, explică Robert Greschner. Consumul de microplante se situează în momentul de față pe un trend ascendent, iar volumul vânzărilor este în creștere. Livrările se fac la domiciliu, de altfel, un mecanism de piață aprofundat mai bine în perioada de pandemie și care acum aduce direct la ușa celor interesați de sănătate din Banat.

