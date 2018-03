Universul Sănătăţii este universul eternei primăveri

Un loc minunat, în care ai parte de tinereţea veşnică este Clinica Universul Sănătăţii, unde înfrumuseţarea corpului ne aduce acea stare de bună-dispoziţie de care avem nevoie cu toţii, cel puţin din când în când.

Vine primăvara, ne gândim deja la toaletele elegante de sezon sau la ţinuta sportivă, iar pentru toate ne dorim să avem un corp frumos şi sănătos. Iar dacă încă nu suntem perfecţi, există oameni care ne ajută să devenim aşa, unu dintre ei fiind dr. Alin Georgescu.

Cu aparatură de ultimă generaţie, se pot îndepărta ridurile, semnele pe care nu ni le dorim, putem deveni mai frumoşi, fără intervenţii invazive.

Rezultatele se văd în mulţumirea celor care i-au trecut pragul şi au văzut rezultatele.

Experienţa Doinei Bociu, după ce a trecut pragul Clinicii Universul Sănătăţii este prea frumoasă ca să rămână tainică.

“Toţi am vrea să păstrăm veşnic frumuseţea şi prospeţimea pe care ne-o conferă tinereţea, dar pentru că aşa ceva nu este posibil, fiecare apelează la fel şi fel de artificii. Pentru mine, un ‘foc de artificii’ a fost declanşat de rezultatele uimitoare obţinute în urma şedinţelor de modelare corporală şi rejuveanare facială, făcute cu aparatură noninvazivă de ultima generaţie, marca BTL, de la Clinica Universul Sănătăţii, unde ‘pirotehnistul de serviciu’, în persoana carismaticului dr. Alin Georgescu, face ca artificiile să atingă cote maxime”, povesteşte doamna Doina.

De mai bine de un an, Doina a ajuns să-şi iubească mult mai mult “noua sa variantă” – adoră cum se simte acum, când îşi simte tenul împrospătat ca pe o catifea, iar kilogramele “topite şi dispărute într-un mod aproape miraculos” i-au redat supleţea.

“Oglinda este acum mult mai încântată de ceea ce vede. A fost cea mai bună hotărâre pe care am putut să o iau, atunci când am ales să apelez la serviciile oferite în această clinică şi îmi doresc sincer să văd în jurul meu cât mai multe persoane fericite şi mulţumite de ‘varianta lor mai bună’! Eu am încercat să cuprind totul în câteva rânduri, cu toate că aş fi putut scrie mult mai mult. Pentru mine, colaborarea cu dr. Alin Georgescu chiar este unul din cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat în ultima vreme. Este un OM care pune extrem de mult suflet în ceea ce face, un om care-ţi răspunde sincer la toate întrebările legate de serviciile oferite, un om la care simţi din start că nu partea materială este pe primul plan, ci rezultatele obţinute de client şi mulţumirea acestuia, motiv care m-a făcut să mă îndrept spre clinica lui şi nu spre altele care oferă aceleaşi servicii”, se destăinuie Doina.

A vrut să vorbească doar puţin, dar când vine vorba despre Clinica Universul Sănătăţii, tinereţea îi transformă gândurile în … poezie.

Doamna Clara Gabriela este la fel de încântată de ceea ce a văzut “în oglindă”, după ce a trecut prin mâna măiastră a doctorului Alin Georgescu.

“Folosind conceptul BODY BY BTL, care este o combinaţie între EXILIS ELITE şi X-WAVE, am beneficiat de rezultate mai mari şi mai rapide prin asocierea efectelor celor două tehnologii, bucurându-mă în scurt timp de forme armonioase şi reducerea circumferinţei taliei.

Să ajungi ca în nici trei luni, să faci o “curăţenie generală” a şifonierului, înlocuind o mare parte din garderobă; să ajungi să fii privită cu admiraţie sau cu o uşoară invidie de cei din jurul tău, ba chiar pentru unii să devii un factor motivant în procesul de reîntinerire a înfăţişării generale este un vis care pentru mine a devenit realitate. Iar asta, graţie serviciilor de calitate primite la Clinica Universul Sănătăţii, care sunt frumos orchestrate sub ‘bagheta magică’ a doctorului Alin Georgescu!”, spune Clara Gabriela.

Aşadar, îndrăzniţi şi veţi fi cuceriţi de Universul Sănătăţii orchestrat de dr. Alin Georgescu!

Comentarii

comentarii