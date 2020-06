UVT a pregătit 5.000 de locuri pentru admiterea 2020. Cum le puteți accesa?

Universitatea de Vest din Timişoara, cea mai importantă universitate comprehensivă din vestul României, este pregătită pentru desfășurarea admiterii online, grupând într-o singură adresă web toate datele necesare pentru informare.

Este vorba de pre-înscriere, înscriere, clasificare și confirmare a locurilor, în cadrul admiterii 2020, pentru toate programele de studii ale celor 11 facultăți componente.

UVT este prima universitate din țară, dar și printre primele din lume, care a integrat prin instrumente web toate etapele admiterii online, începând de la pre-înscrierea candidaților, care a fost deschisă încă din 12 mai, pe platforma https://admitere.uvt.ro/.

Aplicația universitară dedicată admiterii la UVT este cea mai complexă aplicație de informare și desfășurare online a înscrierilor la universitate, cu informații detaliate despre universitate, viața de student și fiecare program de studii în parte.

„Fiecare candidat la facultate își dorește să găsească universitatea viselor sale, care să îi ofere achiziții de valoare, de toate tipurile, prin conducerea unei învățări de performanță, prin cercetare, prin participarea la viața unei comunități complexe și chiar la unele evenimente unice, academice, artistice sau sportive.

Toate aceste ingrediente ale unei oferte universitare dorite de viitorii studenți se regăsesc acum în pachetul de beneficii pe care noi îl garantăm celor ce se îndreaptă spre admiterea la UVT. Le garantăm noilor candidați că vom căuta împreună calea prin care ei își vor împlini cea mai bună versiune a lor, la terminarea facultății, așa cum o spune și îndemnul sub care suntem cunoscuți în plan internațional: Become Your Best!”, declară rectorul universității, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Dintr-un total de peste 5000 de locuri (total locuri fără și cu taxă, inclusiv locuri alocate specific pentru comunitatea romă, studenți din rural, studenți din medii socio-economice defavorizate), fiecare dintre cele 11 facultăți din cadrul UVT au repartizate un număr important de locuri finanțate.

Din 6 iulie, prima zi de admitere, se vor derula etapele de admitere realizate exclusiv online, pentru toate programele noastre de studii.

Oferta UVT este atractivă pentru un set de opțiuni deosebit de cuprinzător, integrând 11 facultăți, oferind 75 de programe de studii universitare de licență și peste 80 de programe de studii universitare de masterat, din 34 de domenii de studii universitare diferite, precum și studii doctorale în 22 domenii. Toate sunt prezentate în detaliu pe platforma https://admitere.uvt.ro/programe-studii/

Te așteptăm cu drag la UVT, universitatea care îți aduce viața de student la un click distanță! -este mesajul rectorului Marilen Pirtea.

