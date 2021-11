UVT, lider al proiectului european STAMP-Online, dedicat studenților de la „Contabilitate și audit”. Tocmai ce s-a terminat primul program de studiu intensiv

În săptămâna 22-26.11.2021 s-a desfășurat primul Program de Studiu Intensiv din cadrul proiectului Erasmus+ „Smart Teaching in Accounting – Meeting Place Online (STAMP-Online)”, implementat de Universitatea de Vest din Timișoara, lider de proiect, în parteneriat cu 11 universități europene. În cadrul proiectului, universitățile partenere contribuie la dezvoltarea de studii de caz din domeniul contabilității, care sunt rezolvate de studenți în echipe internaționale.

În cadrul aceluiași program vor mai fi organizate două programe de studiu intensiv. În mod normal, genul acesta de inițiative presupune vizitarea orașelor gazdă, însă, din cauza pandemiei, organizatorii au trecut în online. Dacă primul a fost organizat de Universitatea de Vest din Timișoara, de celelalte două evenimente se vor ocupa universități din Vilnius, Lituania, și Innsbruck, Austria.

Cele patru studii de caz ilustrează efectele digitalizării în raportarea financiară conform IFRS, fiscalitatea internațională, raportarea non-financiară și audit. Universitățile partenere în proiect sunt următoarele:

Universitatea de Vest din Timișoara, România Friedrich Alexander University Erlangen Nürnberg, Germania Bournemouth University, Marea Britanie Corvinus University of Budapest, Ungaria Leopold-Franzens University, Innsbruck, Austria Instituto Politecnico do Porto, Portugalia International Hellenic University, Kavala, Grecia Université de Bretagne-Sud, Vannes, Franța Université du Luxembourg, Luxemburg Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Urbino, Italia Universidade de Vigo, Spania ISM University of Management and Economics, Vilnius, Lituania

„Lider de proiect este Universitatea de Vest din Timișoara, prin Departamentul de Contabilitate și Audit din cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor. Proiectul presupune organizarea unui număr de trei Programe de Studiu Intensiv, la care fiecare universitate parteneră participă în medie cu 5 studenți. Cele trei programe de studiu sunt găzduite, în ordine cronologică, de Universitatea de Vest din Timișoara, ISM University of Management and Economics, Vilnius, Lituania și Leopold-Franzens University, Innsbruck, Austria. În mod obișnuit, astfel de evenimente sunt organizate cu prezență fizică la universitatea gazdă. Cu acest prilej, studenții participanți petrec o săptămână într-un oraș universitar european și au ocazia de a cunoaște cultura acestuia. În condițiile actuale, programul a avut loc online”, se arată într-un comunicat al UVT.

„Practic, prin implicarea în astfel de proiecte se demonstrează că la Universitatea de Vest din Timișoara există competențe academice și profesionale similare la nivelul oricărei universități europene, că profesorii Departamentului Contabilitate și Audit au o recunoaștere internațională din perspectiva practicilor și cercetării, iar studenților specializărilor din domeniul Contabilității (fie cu predare în limba română, fie cu predare în limba germană) li se crează premisele unei realități legate de nivelul lor de pregătire profesională specifice unui mediu în care afacerile sunt globalizate”, explică prof. univ. dr. Ovidiu Constantin Bunget, director al Departamentului Contabilitate și Audit

Universitățile partenere sunt membre ale rețelei internaționale AFECA (Association des Formations Européennes a la Comptabilite et à l’Audit), înființată în anul 1993 în Vannes, Franța. Rețeaua implementează astfel de proiecte încă de la înființare, iar numărul universităților partenere a crescut în timp. O parte din cadrele universitare care sprijină astăzi programele de studiu au participat inițial în calitate de studenți. Pentru Universitatea de Vest din Timișoara, STAMP-Online este al treilea proiect implementat în calitate de membru AFECA. Colaborarea a început în anul 2014, cu proiectul Erasmus+ nr. 2014-1-AT01-KA203-000965–„International Learning Platform for Accountancy” (ILPA), coordonat de Universitatea din innsbruck. Patru ani mai târziu a început implementarea celui de-al doilea proiect, nr. 2018-1-UK01-KA203-048027 „Designing Innovative Pedagogy for Complex Accountancy Topics (DIPCAT)” având ca leader Universitatea din Bournemouth.

Proiectul actual a fost lansat în decembrie 2020 și are o durată de 2 ani. Toate cele trei proiecte au un format similar (patru studii de caz, testate de studenți în cadrul unui număr de trei programe de studiu intensiv) și au fost finanțate prin programul Erasmus+. La finalul fiecărui proiect, studiile de caz rămân disponibile online, pentru a fi utilizate în activitatea de seminar de universități interesate (inclusiv universități din afara rețelei).

