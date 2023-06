UVVG Arad a lansat Caravana sănătății

Din dorința de a fi aproape de semenii noștri, având experiența anilor și campaniilor trecute, U.V.V.G. Arad, împreună cu Asociația „Cetatea Voluntarilor”, au demarat campania CARAVANA SĂNĂTĂȚII.

Sub coordonarea doamnei dr. Coralia Cotoraci și doamnei dr. Simona Dumitra, dr. Alciona Sasu și rezidenții secțiilor de hematologie și pediatrie acordă consultații specializate GRATUITE persoanelor în vârstă, copiilor și celor din medii defavorizate, din tot județul Arad.

Proiectul a demarat în localitatea Săvârșin, în 4 martie 2023, iar după alte două localități, în ziua de 18 iunie caravana s-a oprit la Ghioroc, unde, în incinta Primăriei, a fost instalat un adevărat cabinet medical.

În baza programărilor prealabile, au fost consultați 85 de copii și adulți din comună și satele aparținătoare. Pacienții au beneficiat de ecografii, spirometrii și consultații de specialitate GRATUITE; le-a fost măsurată greutatea, tensiunea, saturația oxigenului în sânge și glicemia, iar acolo unde a fost cazul, s-au prescris tratamente și au fost oferite medicamente. Toți pacienții și aparținătorii au primit recomandări de la personalul medical, pentru a-și îmbunătăți alimentația, sănătatea și viața.

Activitățile din cadrul „CARAVANEI SĂNĂTĂȚII” vor continua în lunile care urmează, dorind, în acest fel, să fim aproape de comunitate și să facilităm accesul la medicină de calitate pentru cât mai mulți locuitori din județul Arad.

Doamna dr. Coralia Cotoraci : „împreună cu partenerii tradiționali ai acestei acțiuni și colegii mei, doctori din Spitalul Clinic Județean Arad, unde lucrăm cu toții, facem consultații pe aceeași linie pe care am mers până acum: pediatrie, medicină internă, ecografie, pneumologie și spirometrie, consultații de specialitate pentru cei care au nevoie de ajutorul nostru. Am fost primiți cu multă energie pozitivă de oamenii din comunitate. Am inițiat împreună cu dna doctor Dumitra această acțiune, care ne este foarte dragă, pentru a veni în sprijinul comunității. Am început-o cu mulți ani în urmă, și ne-am oprit doar în pandemie.”

Acest proiect este susținut de Consiliul Județean Arad, Arhiepiscopia Aradului, Colegiul Medicilor Arad, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali Arad, D.S.P. Arad și I.S.U. Arad. Ne bucurăm de contribuția sponsorilor noștri, companiile Sun Wave Pharma, BleuPharma, și clinica Medlife Genesys.

Comentarii

comentarii