Va fi salariul minim pe economie de 3.000 sau nu, de la 1 ianuarie?

Blocul Național Sindical Timiș atenționează că BNS cere Coaliției de guvernare să ia urgent o decizie privind creșterea salariului minim pe economie. Sunt aproximativ 1,2 milioane de români care trăiesc de la o lună la alta cu un salariu brut de 2.550 de lei. Acest venit trebuie majorat la 3.000 de lei! În acest moment, România are al treilea cel mai mic salariu minim brut din UE, după Letonia și Bulgaria.

”Noi am cerut majorarea salariului minim încă din primăvara acestui an, când am solicitat convocarea Consiliului Național Tripartit. În urma analizelor realizate și ținând cont de creșterile de prețuri la bunuri și servicii, am propus atunci creșterea salariului minim de la data de 1 iulie. Iată-ne în luna noiembrie și fără o decizie clară în coaliție! Mai mult, constatăm cu extremă îngrijorare că există dezacorduri în coaliție pe suma cu care ar putea fi majorat acest tip de venit! Premierul Nicolae Ionel Ciucă spune public că nu sunt aliniate calculele cu realitatea. Cu alte cuvinte, după ce ne-au lăsat să înțelegem că salariul minim ar putea crește la 3.000 lei brut, acum liderii coaliției de guvernare fac un pas înapoi! Domnule premier, românii au nevoie de aceste majorări! Orice majorare care duce acest venit sub 3.000 de lei brut este absolut nesemnificativă!”, a declarat președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin.

Potrivit Băncii Centrale, rata anuală a inflației va continua să crească până spre sfârșitul acestui an. Asta înseamnă că puterea de cumpărare, în special a celor plătiți cu salariul minim, va continua să se erodeze. În plus, BNS reamintește Guvernul României că există o directivă europeană, aprobată acum o lună, care reglementează valoarea salariului minim în tot blocul comunitar. Acesta ar trebui să fie de minimum 50% din salariul mediu brut, care este de 6.348 lei, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică.

