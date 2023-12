Vânător împușcat de un coleg, la o partidă de vânătoare din Timiș

Politistii de la Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul IPJ Timis au fost sesizati, duminica seara, despre producerea unui accident de vanatoare chiar pe fondul cinegetic de care raspunde presedintele AJVPS Timis, Lambert Dan – Emilian.

“Astazi (ieri n.n.), pe fondul de vanatoare 45 Birda condus de chiar presedintele Ajvps Timis, Dan Lambert Hodoneantu, a avut loc un accident de vanatoare, care se pare ca a fost musamalizat.

Un vanator a tras in plin in alt vanator cu alice, de la 60 de m, nimerindu-l in ochelari si in gat. Norocul lui a fost ca purta o geaca groasa cu guler, lucru ce l-a salvat de la o tragedie.

Faptul ca se musamalizeaza astfel de cazuri da apa la moara celor care gresesc si nu sunt sanctionati”, scrie impactpress.ro, citând o sursă din tagma vanatorilor.

„Azi, la Birda, la vanatoare de fazani, a fost impuscat unu’; nimic grav, doar o alica in ochelari, una in nas si cateva in gat; a avut noroc ca a avut bluja cu guler lung”, relateaza unul dintre participanti.

