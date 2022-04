Video – Fuior de tornadă filmat lângă Lugoj

Vremea urata care s-a abatut joi dupa-amiaza asupra Timisului a adus fenomene spectaculoase.

Un lugojean a reusit sa filmeze si sa fotografieze un fuior de tornada. Imaginile ar fi fost surprinse joi in jurul orei 17:00. “Lugoj funnel-cloud 28.04.2022, ora 17:00. A tinut aproximativ 5-8 minute, era undeva in vestul orasului (zona depozitului Lidl) am mers în urmarirea lui, dar a disparut”, a scris lugojeanul care a postat imaginile pe retelele de socializare.

Fuiorul de tornada nu a avut contact cu pamantul iar reprezentantii ISU Timis au anuntat ca nu au avut solicitari pentru interventii in zona. Fenomenul foarte rar in Romania este intalnit in timpul unor schimbari bruste de temperatura. Un fuior asemanator a mai fost zarit deasupra Lugojului in urma cu aproximativ 15 ani.

Sursa: lugojinfo.ro

