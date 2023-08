„Violonistul Diavolului” se întoarce la Timișoara – turneul Momentum, un mod inedit de a explica muzica

Mani Neumann, Der Teufelsgeiger (Violonistul Diavolului), cunoscut publicului din România în urma colaborării sale de lungă durată cu formația Phoenix, aduce Trio farfarello în România pentru un turneu național inedit, care dă artei o definiție aparte.

Trio farfarello a împlinit 40 de ani de carieră în 2021, însă conjunctura impusă de pandemie a făcut imposibilă o „sărbătoare” complexă, așa cum Mani Neumann și-ar fi dorit. Îndrăgostit de țara noastră, violonistul a început în acest an colaborarea de lungă durată cu România, iar Momentum este conceptul care ilustrează, probabil, cel mai bine versatilitatea și unicitatea muzicii farfarello.

„Am fost întrebat de multe ori în ce gen muzical ne încadrăm sau care este mesajul nostru, pentru că oamenii din România ne descoperă acum. Termenul are o dublă semnificație. În primul rând, eu cred că arta nu este o succesiune de note, de litere sau de culori, ci o stare – asta dacă vorbim despre sinceritate și autenticitate, bineînțeles. Dacă este sinceră, reală, muzica are ceva din infinit, din increat, din atemporal – este sinonimă cu „oricând”. În același timp, are ceva din „Aici și acum”. Expresia ei, interpretarea, este în acest moment, aici și acum. Contează starea pe care o dăm mai departe acum, momentul în care ne găsim pentru această expresie, pentru acest schimb de energie. Deci, este punctuală. În al doilea rând, în sistemul internațional cuvântul „momentum” definește impulsul, în fizică. Lumea funcționează pe baza unor principii și a unor legi foarte clare – legile lui Newton, principiile mecanicii, pot fi explicate foarte simplu și didactic. Este exact aceeași explicație, într-o metaforă, în ceea ce face un artist: ai un corp în nemișcare, care va rămâne acolo atâta timp cât asupra lui nu se acționează cu o forță din exterior. Când nu vii cu nimic, nu oferi nimic. Apoi, principiul al II-lea vine și spune că mișcarea lui, cantitatea de mișcare, este direct proporțională cu forța aplicată și are loc pe direcția pe care acționează forța. Noi asta facem, venim cu ceva și mișcăm ceva, da? Dăm un impuls – unei stări, unei energii, a celor din public. „Direcția” este exact starea pe care vreau să o transmit. Apoi, dacă mergem puțin mai departe, la a treia lege, ea spune că există un rezultat: forța de reacțiune. Al doilea corp va acționa și el asupra primului, la rândul său, cu o forță egală ca mărime, dar în sens contrar. Nu tocmai asta se întâmplă cu noi la concerte? Nu e exact aici cuprinsă explicația răspunsului care vine de la public? Pentru că el vine! Au spus-o și alții – și publicul îți dă, la rândul său, o anumită energie. Numai că acest schimb, această aplicație a legilor, se întâmplă atunci când impulsul există cu adevărat – și prin impuls înțeleg dorința de a da, de a transmite acea stare. De aceea, la noi, fiecare concert este diferit și nimeni nu știe la ce să se aștepte a doua oară, pentru că ne interesează mai puțin forma (deși o cunoaștem și o stăpânim), și mai mult starea. Asta e cheia, aici e scopul. Este explicația energiei, a vitezei, a stilului în care eu cânt, de exemplu. Momentum.

Evenimentul din Timișoara va avea loc la Porto Arte (outdoor) în 30 septembrie, începând cu ora 20:00 (open doors: ora 19:00). Biletele pot fi achiziționate din rețeaua IaBilet și pe iabilet.ro, dar și la Porto Arte.

Trio farfarello înseamnă în primul rând vioară, blockflöte, chitări acustice pe 6 şi 12 corzi, percuţie & bass. Mani Neumann (vioară, blockflöte) şi Ulli Brand (chitară), membrii fondatori ai trupei Farfarello, au reuşit ca în 40 de ani de activitate să obţină recunoaştere europeană şi internaţională. Stilul muzical abordat este atât de unic încât orice descriere convenţională devine imposibilă. Prin muzica lor, farfarello creează un sunet arhaic, brut, eliberat de clişee, fiind o combinaţie de folclor est – european şi influenţe contemporane: muzică tradiţională, jazz, rock şi muzică clasică. Din 1982 şi până acum, farfarello a lansat 20 de albume, 4 dvd-uri şi a participat la peste 4000 de concerte în toată lumea. Mani Neumann şi Ulli Brand au adus pe scenă, în diferite formule muzicale (trio, quartet şi chiar orchestre simfonice), nume mari ale genului precum celebri toboşari Mike Barsimanto, Herb Quick, şi Chris Thompson (Manfred Mann’s Earth Band).

Mani Neumann, supranumit şi Der Teufelsgeiger (Violonistul Diavolului), este considerat un maestru al viorii şi blockflöte. Modul său de a interpreta – melancolic, sălbatic ori excitant – este întotdeauna autentic, nonconformist şi imposibil de copiat. Mani este cunoscut în România şi ca urmare a activităţii sale de violonist în legendara formaţie Phoenix în cadrul căreia a cântat din anul 1978. A fost onorat cu premiul MTV – Lifetime Award şi decorat de Preşedintele României cu ordinul „Meritul cultural“ în gradul de „Cavaler“ pentru merite culturale deosebite aduse României. Din 1982 cântă împreună cu Ulli Brand în formaţia farfarello.

Ulli Brand este considerat la ora actuala unul dintre cei mai buni chitarişti din Europa, fiind recunoscut pentru stilul său unic în care interpretează muzica la chitară acustică cu 6 şi 12 corzi. Specialitatea lui este chitara acustică pe care o combină cu diferite efecte de ecou polifonice. Prin această combinaţie, Ulli face ca sunetul farfarello să fie unic, autentic şi original, reuşind astfel prin modul în care menţine atât armonia, cât şi basul cu o singură chitară acustică, să înlocuiască o întreagă orchestră. Solo-ul lui din melodia „Durchzug” este cel mai bun exemplu în acest sens.

Urs Fuchs a ajuns să cunoască România în urma unei vizite pe care a făcut-o alături de Mani Neumann. L-au impresionat orașele din centrul țării, pe care le-a vizitat, și oamenii deschiși cu care a interacționat. Se întoarce în România pe scenă de data aceasta, în turneul farfarello. Urs este un muzician complex, care a cântat cu Jon Lord (Deep Purple), Sally Oldfield, Kathy Kelly, Frida (Abba), Miller Anderson (Spencer Davis Group) Charlie Mariano, Clannad, Peter Kraus si Wolfgang Niedecken.

