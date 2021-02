Virgil Musta, despre scandalul măștile contrafăcute livrate Spitalului Victor Babeş Timişoara: ”Practic, persoanele care au folosit aceste măști, au rămas fără protecție”

Doctorul Virgil Musta, şeful Clinicii de Boli Infecţioase a Spitalului Victor Babeş Timişoara, acolo unde au fost livrate măștile contrafăcute, a declarat în această dimineață, într-o intervenție la Realitatea PLUS, că este vorba despre 15.000 de măști care au ajuns în spital în urma unui contract câștigat prin licitație publică. Grav este însă faptul că măștile neconforme erau folosite de personalul medical pe secțiile Covid de ATI și Boli infecțioase, existând pericolul contaminării cadrelor medicale.

“Noi am receptat 15.000 de măști. Am solicitat licitație publică și, la un moment dat, în timp ce ne desfășuram activitatea, colegi de-ai noștri au sesizat faptul că filtrele măștilor se desprind în timp ce se aflau la persoane COVID-pozitive pe secție, fapt ce reprezenta un risc de contaminare extrem. Am verificat și alte măști și am constat că mai multe dintre măștile care au fost achiziționate erau cu această deficiență și atunci am anunțat organele de competență pentru a ancheta. În prezent, este o anchetă în desfășurare în acest sens”, a afirmat medicul.

Virgil Musta a precizat că măștile respective erau folosite atât pe secțiile de boli infecțioase, cât și pe Terapie intensivă: “Practic, persoanele care au folosit aceste măști, au rămas fără protecție. Acest filtru căzând, masca a rămas cu un orificiu care se prezenta contact direct cu aerul și cu pacientul pe care îl tratam sau îl consultam în momentul respectiv”.

Întrebat dacă a fost sesizată apariția unor cazuri de Covid-19 în rândul personalului medical ca urmare a acestei situații, medicul a răspuns: “Noi nu am observat acest lucru pentru că foarte repede, după primele două cazuri pe care le-am observat ce se întâmplă (…) nu am mai folosit aceste măști. Norocul nostru că aveam în depozit încă 100 de măști de la o altă achiziție și astfel nu s-au îmbolnăvit persoane, dar posibil ca în țară să fi fost cazuri de îmbolnăvire pentru că, din câte am înțeles, astfel de măști nu au fost livrate doar în spitalul nostru”.

Cât despre contractul de achiziție al măștilor, Musta a reiterat că a fost vorba despre un contract atribuit prin licitație. “Noi am ridicat pe site solicitarea de a achiziționa măști iar ele au venit de la firma care a câștigat această licitație și care ne-a livrat aceste măști”.

Zece percheziții au loc, în această dimineață, în municipiul București și în județele Bihor, Brașov, Maramureș și Timiș, într-un dosar penal de înșelăciune privind achiziționarea unor măști de protecție care ar fi contrafăcute. Măștile de tip FFP3 neconforme au ajuns la Spitalul “Victor Babeș” din Timișoara, unitate desemnată drept spital faza I pentru asistența pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2.

