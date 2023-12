”Vrem să câștigăm în alegerile de anul viitor! Interviu cu Adela Mîrza, președinta Partidului Alternativa Dreaptă din România.

Doamna Adela Mîrza, ce v-a de terminat să intrați în politică?

Fac politică de 12 ani, iar visul vieții mele este să duc un partid conservator adevărat în Parlamentul României. Am înființat Clubul Libertății, o formațiune conservatoare. La rugămintea lui Adrian Papahagi, am venit să îl ajut să o susțină pe Monica Macovei la alegerile prezidențiale. Am susținut-o, dar după aceea am ajuns vicepreședintă și președintă interimară la M10. S-a decis organizarea alegerilor interne și am câștigat.

Monica Macovei și-a dat demisia. Am fuzionat cu Forța Moldova și am fondat Alternativa Dreaptă. Partidul a candidat la alegerile locale trecute. Alternativa Dreaptă are un primar la Suceava și 13 consilieri în țară. Încercăm să creștem an de an.

Cum vă situați în raport cu partidele puternic vocale de dreapta: AUR și S.O.S?

Foarte multă lume nu face diferența dintre dreapta curată și dreapta extremă. Noi, toți, suntem considerați extremiști, noi care milităm pentru valori creștine, viață, proprietate, libertatea individuală, toți sunt etichetați ca extremiști, cei care au militat pentru referendum și pentru valorile creștine. Noi ne-am obișnuit cu lucrul acesta. Dacă noi, din Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, ne-am obișnuit să fim numiți extremiști sunt foarte curioasă cum sunt catalogați George Simion și Diana Șoșoacă?

Oricum, acum, la nivel mondial, are loc o reconsiderare a acestui tip de politică: fără limite, orice este permisiv. Ce părere aveți?

Aici, ne despărțim noi de extremă. Dacă până acum toți erau extremiști, când vine vorba de pasiunea pentru Rusia a unora și antisemitism, aici noi ne despărțim clar. Dacă mai avem puncte comune cu ei pe anumite lucruri, valori, familie, aici ne despărțim. Noi nu suntem antisemiți. Eu sunt parteneră cu Likud Party în Partidul Conservatorilor și Reformiștilor, prietena noastră care este ministrul securității din Israel ne-a primit într-o vizită la Benjamin Netanyahu. Noi nu avem cum să fim antisemiți. Un creștin nu poate fi antisemit. Iisus s-a născut în Israel.

Așadar, cum stați cu relațiile la nivel internațional?

Sunt membră în bordul Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, alături de Georgia Meloni, prim-ministrul Italiei și reprezentanții PIS din Polonia și Vox din Spania. Internațional, suntem foarte bine. Suntem reprezentați în Partidul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni. Ne pregătim pentru 2024, când vom participa la toate alegerile.

Câți membri are Partidul Alternativa Dreaptă?

Avem 1.700 de membri și tot mai vin oameni în partid. Românii sunt tot mai interesați să intre în Alternativa Dreaptă. Ne aflăm într-o situație foarte fericită și, fiindcă au început să vină în partid foarte mulți români, intră inclusiv nume sonore.

În februarie, vom lăsa candidații la alegerile europarlamentare și vă spun, cu siguranță, pentru prima oară Timișoara va avea un europarlamentar din Partidul Alternativa Dreaptă. Mi-l doresc și eu. Timișoara e un oraș extraordinar.

Aveți proiecte în desfășurare?

Am dus două proiecte de lege în Parlamentul României. Unul se numește “Copilărie fără pornografie”. Am strâns 100.000 de semnături și am dus proiectul în parlament. Am încercat să oprim ideologia de gen spre a fi introdusă în școli sub forma educației sexuale. Am simțit că se vine cu agenda grosolană de afară, prin care indivizi neinstruiți vin să predea copilașilor noștri educație sexuală în școli, să îi convingă că poți să îți alegi să fii azi de un sex, iar mâine de alt sex. Mai nou, simbolurile creștine ofensează pe toată lumea. În condițiile acestea, evident că e nevoie de un partid conservator, curat, autentic. Este clar că România are nevoie de un partid autentic de dreapta pe scena politică.

Ce s-a mai întâmplat cu proiectul?

Am dus acel proiect în parlament, dar evident, că a picat la Senat la vot. L-au respins, dar este acolo, în continuare. Al doilea proiect introdus este în legătură cu interzicerea simbolurilor comuniste. Sunt interzise simbolurile naziste, fasciste, xenofobe, dar nu și cele comuniste. Am dus noi în Parlamentul României acest proiect cu scopul de a fi interzise simbolurile comuniste. Noi am completat legea.

Cum ați caracteriza politica Partidului Alternativa Dreaptă?

Nivelul la care se face politică la noi, în partid, este elegant și elitist. Noi avem un stil diferit față de AUR. Avem limbaj elevat, pregătire, atitudine și vrem să facem politică decent, fiindcă este foarte ușor să ieși și să urli pentru orice fără să ai soluții. Strigă cei care nu au soluții. Noi nu facem așa ceva.

Care e cel mai important proiect al partidului?

Tocmai am lansat platforma electorală pentru 2024 și se numește “A grijă de cei al tău! Ai grijă de România!” Domnul Moroianu, președintele Alternativa Dreaptă Prahova și coordonator regional pe zona de sud, și cu alți colegi, au creat un proiect de modificare a Constituției pe care îl vom scoate în față. L-am și prezentat. Avem filiale puternice în Transilvania, iar în ianuarie 2024, vom lansa și filiale în Timiș, Arad și Hunedoara. Începem să ne dezvoltăm și pe zona de vest. La Timișoara, a fost un pic cu probleme, fiindcă e un pol mai dificil.

Cum stați cu oamenii de afaceri în partid?

Problema este că mediul privat nu mai este reprezentat așa cum trebuie în politică de astăzi. Totuși, Partidul Alternativa Dreaptă este singurul despre care putem spune că reprezentă interesele antreprenorilor, cu adevărat. Avem foarte mulți oameni de afaceri înscriși în partid care nu mai vor să audă de celelalte partide politice. Au venit spre noi cu mare încredere. Asta ne bucură. Nu se poate să nu înțelegi că singurii care produc bunăstare în România sunt oameni de afaceri, antreprenorii.

Ce obiective aveți pentru 2024?

Ne dorim ca în 2024 să accesăm cu succes alegerile europarlamentare, care vor fi primele. Avem șanse mari, dar și celelalte alegeri. Cel puțin doi europarlamentari vom putea avea, dacă muncim mult și dacă avem rezultate. Vom putea avea chiar patru europarlamentari. Bătălia este mare. Au apărut și forțe politice noi. E nevoie de un partid cu oameni tineri de dreapta, iar Alternativa Dreaptă are foarte mulți mici antreprenori tineri. Avem oameni foarte bine pregătiți cu școală, sunt mulți IT-iști, economiști, specialiști în macroeconomie, juriști, profesor etc.

Cu ce probleme s-ar confrunta Partidul Alternativa Dreapta, în general, pe scena politică?

Noi încă nu avem forța necesară de impact în conștiința românilor, pentru simplul fapt că ne este blocat accesul la media. De ce? Fiindcă nu trebuie să apară un nou partid pe scena politică! În general, media este finanțată de partidele mari politice care au subvenții de la stat. Noi neavând subvenție, tot ceea ce organizăm, facem cu banii noștri. Noi ne plătim totul, de la deplasări și până la desfășurarea de evenimente în teritorii. Este foarte greu. Noi, cei din Partidul Alternativa Dreaptă, am fost, cred, chiar primii care am cerut desființarea finanțării partidelor politice de la stat. Vrei să faci politică, faci pe banii tăi, nu pe banii cetățenilor. Partidele mari plătesc media, plătesc presa scrisă, televiziunile din București, și celelalte partide mici nu mai au acces. În această situație, nu ai cum să ții pasul cu ele. Totuși mai sunt și jurnaliști onorabil care ne preiau sau ne cheamă și ne iau interviuri și vor să afle ce opțiuni avem ce oferim. E bine totuși.

Ce părere aveți de politica actuală?

Nivelul la care se face politică a scăzut foarte mult. Inclusiv ceea ce își doresc oamenii lasă un gust amar. Este o decădere. În primul rând, oamenii nu mai văd speranțe în politică și le lipsesc modelele. Nu mai avem oameni de stat, nu mai avem modele politice, fiindcă oamenii buni se țin deoparte de politică.

E foarte greu să convingi un om de anvergură și care are o carieră profesională extraordinară în spate să se alăture unui curent politic. Totuși, în Alternativa Dreaptă, încep să vină oamenii de înaltă valoare profesională și asta mă bucură teribil. Intră oameni valoroși, dar mai timid. Eu nu cred în succese fulminante. Valoarea se construiește în timp. Partidul Alternativa Dreaptă va crește în 10 -15 ani și va deveni foarte puternic. Eu nu cred în partide adoctrinare. Trebuie să ai un set de valori comune, altfel membrii se bat între ei. Partidul Alternativa Dreaptă merge înainte. Ne dezvoltăm…!

