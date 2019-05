Vremea Bucuriei, ediția a X-a: ”Vedere în nevedere. Reflecții despre universul nostru vizual”

Vremea Bucuriei aniversează în perioada 7-9 mai 2019 la Timişoara a X-a ediţie a manifestărilor dedicate Părintelui Arhimandrit Teofil Părăian. Tematica din acest an va fi: ”Vedere în nevedere. Reflecții despre universul nostru vizual”.

”Miza acestei teme este fotografia stării în care ne aflăm, răspunsuri la întrebări care ne preocupă, cum ar fi lumea imaginilor, lumea interioară, dacă oamenii se pot schimba în funcție de gradul în care înțeleg lumea din jur… Părintele Teofil ne-a arătat tuturor că, dincolo de aspectul exterior şi vizibil, al realităţii, se ascunde un sens mult mai adânc al ei, ce se cere descoperit cu ochii sufletului despătimit, că realitatea este adeseori de nevăzut şi necuprins pentru ochii fizici, dar sesizabilă şi uşor de cuprins cu sufletul”, spune Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan C. Teșu.

Program:

Marți 7 mai 2019

Ora 19.00, Aula Bibliotecii Centrale Universitare “Eugen Todoran”

Recital de pian și violoncel

Invitați: Alexandra Guțu, Adriana Dogariu și Theodor Alexandru Rădulescu În program:

Johann Sebastian Bach, Francois Couperin, Sergei Rachmaninoff, Jules Massenet, Edward Elgar, Gabriel Fauré

Invisible classics (Beethoven – Sonata lunii; Scarlatti – Sonatele 1 și 2; Chopin – Studiul 5) și Invisible movies (temele filmelor: Breakfast at Tiffany; New York, New York; Chariots of Fire; 1492 – Cucerirea Paradisului)

Miercuri 8 mai 2019

Aula Bibliotecii Centrale Universitare “Eugen Todoran”

Ora 18.00: Satul românesc între “dărâmare” şi reconstrucţie. Prezenţa nevăzutului şi un orizont în aşteptare.

Prezentarea proiectului Casa cu Har, ediția a IV-a: Școala de vară de restaurare, casa memorială Teofil Părăian din satul Topârcea, jud. Sibiu, proiect coordonat de Asociația pentru Patrimoniu Activ PACT în parteneriat cu Primăria Ocna Sibiului și Facultatea de Arhitectură și Urbanism Timișoara, cu sprijinul Uniunii Arhitecţilor din România.

Ora 19.00 Vizibil – invizibil. “Nu poţi vedea limpede decât cu inima, esenţialul este invizibil pentru ochi“

Întâlnire în pridvor cu Mihai Șora și Luiza Șora alături de Părintele Ioan Pintea, Părintele Mihail, Marian Sorin Rădulescu, arhitecții Diana Belci și Eugen Vaida

Joi 9 mai 2019

Ora 10.00 Sf. Liturghie și slujba de pomenire a Părintelui Teofil Părăian Capela Liceului C.D. Loga

Ora 19.00 Aula Bibliotecii Centrale Universitare “Eugen Todoran”

Conferință și lansarea cărții ”Vedere în nevedere”: comunicări susținute în cadrul manifestărilor „Vremea Bucuriei. In memoriam Părintele Teofil”, Timşoara

Invitați: părintele protosinghel Mihail Bobârnat (monah la schitul “Sf. Serafim de Sarov”, Chirpăr jud. Sibiu, ucenic al părintelui Teofil Părăian) și părintele Ioan Pintea (preot la Chintelnic, Bistrița-Năsăud, poet și eseist, ucenic al părintelui Nicolae Steinhardt)

Manifestăriile vor fi prezentate și moderate de conf. univ. dr. Claudiu Mesaroș.

