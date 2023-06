Women Rally 2023, la Timișoara. Evenimentul automobilistic unic în România

In weekend-ul care urmeaza se va desfasura, la Timisoara, cea de a doua etapa a Campionatului National Women Rally – Bosch Car Service, Trofeul Casa Auto Timisoara, clasa de masini electrice powered by George. Inovatie BCR.

Evenimentul automobilistic fara precedent in Romania, dedicat doamnelor si domnisoarelor, aliniaza la start zeci de masini din toata tara.

Organizatorii au pregatit, pentru participante, o scenografie adecvata si safe, in care acestea sa isi poata testa, dar mai ales sa isi imbunatateasca abilitatile la volan.

Cea de-a doua etapa a Campionatului National Women Rally isi va pastra formatul deja consacrat, astfel ca ziua de vineri, 16 iunie, este ziua rezervata briefing-ului premergator competitiei, unde organizatorii si participantele vor discuta toate detaliile ce tin de regulament, program si mansele de concurs.

De asemenea, tot vineri, in Piata Iancu Huniade, incepand cu ora 19, spectatorii vor putea participa la Startul Festiv, unde va avea loc prezentarea tuturor concurentelor inscrise in competitia adrenalinei, dar va avea loc si un moment surpriza, complet aparte, menit sa aduca un surplus de andrenalina.

Cele doua manse de concurs se vor desfasura sambata, 17 iunie, incepand cu ora 10:00, pe un traseu special amenajat la Shopping City Timisoara. Organizatorii le-au pregatit concurentelor atat viraje de viteza, cat si ace de par sau sicane unde isi vor putea demonstra agilitatea la volan. Vor fi doua manse de concurs in care concurentele iau startul pe rand, fiind cronometrate la sutimi de secunda.

Toata actiunea va putea fi urmarita live pe pagina de facebook Women Rally si pe canalul de YouTube al Federaṭiei Romane de Automobilism Sportiv. Ca si pana acum, concurentele de la etapele Women Rally vor puncta intr-una din clasele constituite conform regulamentului, in functie de capacitatea motorului si de gradul de modificare al masinii.

Alina Alexandra Dumitru, singura campioana olimpica a Romaniei la judo va intra in premiera pe traseul de concurs de la Timisoara cu dorinta de a continua seria de rezultate exceptionale obtinute in prima etapa de la Bucuresti, unde a reusit sa urce pe 4 podiumuri. Participarea la Women Rally a fost pentru ea un val de emotii speciale, dupa cum chiar ea declara la finalul evenimentului: „am retrait si simtit emotiile momentelor mele frumoase din cariera mea de sportiva.” Alaturi de Alina Alexandra Dumitru, dar si de celelalte concurente, la start vor fi prezente in calitate de ambasadoare Women Rally: Simona Amanar Tabara – multipla campioana olimpica, mondiala si europeana la gimnastica artistica, actualmente director la Academia Olimpica Romana si profesor universitar si Madalina Stanca – dubla vicecampioana naṭionala la culturism si fitness si locul 1 la Cupa Romaniei 2023.

Cele mai rapide concurente vor fi premiate la festivitatea desfasurata in cadrul Dineului Oficial, care va avea loc sambata seara, incepand cu ora 19, la Complex Hotelier Zefir.

Campionatul Național Women Rally – Bosch Car Service se desfasoara sub egida Federației Romane de Automobilism Sportiv si a Ministerului Sportului.

