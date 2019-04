Xanax – cel mai vândut roman actual – a fost lansat, joi, la librăria Humanitas Timișoara

La librăria Humanitas din Timișoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 6, a avut loc, joi, 11 aprilie, de la ora 18:00, lansarea celui mai vândut roman din ultima perioadă.

Este vorba de volumul Xanax, scris de jurnalistul Liviu Iancu, venit în Capitala Europeană a Culturii, tocmai de la București pentru acest eveniment.

Poetul Robert Șerban a fost gazda și coordonatorul manifestării.

Cum a ajuns să scrie acest roman de succes, autorul ne-a explicat:

”Totul a început în urmă cu 10 ani. Atunci am început să scriu primele texte. Mai târziu m-am angajat la profitul.ro și am scris articole economice foarte serioase. Un șef de-al meu mi-a spus că de ce nu scriu povestiri așa cum știu să scriu eu și cum am mai scris. Așa am pornit să scriu alte povestiri. Le-am publicat pe rând. Prima povestire a fost cea mai citită din acea zi și din întreaga lună dintre toate articolele publicate în revistă. Așa s-au adunat povestirile mele. Câteva zeci. Toate au strâns citiri record. Nu erau texte economice. Cititorii mi-au cerut să scriu o carte. Atunci am venit în întâmpinarea cererii. În urmă cu doi ani am început să adun textele pe care le-am scris. Nu pe cele din profit.ro. De acolo am luat două sau trei. Așa am conturat romanul, care, după cum știm cu toții, romanul este regele”, a declarat Liviu Iancu, joi 11 aprilie, la Timișoara.

Se pare că, într-adevăr, cititorul încă mai are interes pentru a lectura romane. De exemplu, cele 1.500 de exemplare ale volumului Xanax din prima ediție au fost epuizate în patru zile. Al doilea tiraj a avut 3.000 de exemplare, care s-au vândut, iar acum editura scoate a treia ediție. În total vor fi 7.500 de exemplare.

Cum se vede din București fenomenul cultural timișorean, dat fiind că Timișoara va fi Capitală Europeană a Culturii în 2021?

Liviu Iancu a răspuns:

”Din București se vede foarte bine Timișoara culturală. Există mulți poeți, scriitori și artiști plastici în orașul de pe Bega. Cu mulți comunic pe facebook. Pe scurt, Timișoara se vede foarte frumos și foarte romantic de la București”, este de părere autorul celui mai vândut roman din ultimele luni.

Despre Xanax scriitorii Radu Paraschivescu și Florin Iaru au spus că este un un roman picaresc irezistibil, cu dialog spumos, foarte amuzant și ușor de citit.

Scriitorul Radu Paraschivescu a afirmat recent că, dacă în Xanax există cancan, dacă există bârfă şi există exces, toate acestea nu fac decât să reproducă bârfa, cancanul şi excesul din viaţa românilor.

”Sunt personaje care fac agenda, sunt personaje pe care unii poate că nu şi le mai amintesc, oameni care există şi în ziua de azi. E o carte cu dialog spumos, cu, pardon de expresie, curve. Unele practică prostituţia, altele practică ziarismul, altele practică politica”, este de părere Paraschivescu.

Liviu Iancu, cel mai cunoscut jurnalist de turism din România, a intrat în presă din greșeală în anul 2000, crezând că Mediafax e o agenție imobiliară, dar s-a lămurit rapid că e mai interesant să scrii știri decât să vinzi case.

