Zilele artei sacre, la Partoș. Iuda, în biserica romano-catolică desacralizată din Ofsenița

Iuda este cel de-al V-lea spectacol de teatru creat de către actorii timișoreni în cadrul Festivalului ”Zilele artei sacre”de la Partoș.Spectacolul Iuda va avea loc, sâmbătă 11 iunie 2022 la ora 21 în biserica romano-catolică desacralizată din Ofsenița – un spațiu de artă sacră, un loc atât de îndrăgit de Padre.

Anul acesta are loc ediția a VII-a, o ipotetică întâlnire, 3 destine, renunțare, durere, speranță, o poveste ficțională care ne determină să fim mai atenți la alegerile pe care le facem în viață, pentru că :”Toți suntem speranța lui Dumnezeu”, cum spunea ieromonahul Varlaam Almăjanu – Padre, fostul părinte stareț al Mănăstirii Partoș, care a inițiat acest festival și, în memoria căruia s-a creat spectacolul Iuda.

Iuda este un spectacol dorit de Padre în 2020. Pandemia și întoarcerea acasă a părintelui au făcut ca acesta să se amâne, din motive independente de voința noastră.

Iuda este primul spectacol de teatru care se va juca în biserica desacralizată din Ofsenița. Astfel, odată cu acest eveniment, împreună, scriem istorie.

Dacă am avea curaj, dacă am fi cinstiți cu noi înșine, am recunoaște că măcar o dată în viața am trădat, că am fost niște Iude. De peste 2000 de ani Iuda trezește repulsie, dar și intrigă. În decursul acestui timp, raportarea la Iuda, la gestul lui, a dat naștere la numeroase interpretări unele întemeiate, altele fanteziste. Iată un punct de vedere ce reprezintă tematică abordată în acest spectacol de teatru – este mesajul spectacolului.

Din distribuția spectacolului fac parte actori ai Teatrului Național ”Mihai Eminescu”din Timișoara și Teatrul pentru Copii și Tineret ”Merlin” Timișoara: Cătălin Ursu, Ion Rizea, Alina Mihocaș, Ana Maria Cojocaru, Raul Lăzărescu și Raul Bastean.

Invităm publicul să ne fie alături la acest ceas de taină. Nu vor fi locuri privilegiate decât pentru un singur spectator, care ne va privi din loja cerului: cel care a fost Padre, Varlaam Almăjanu, atât de îndrăgit de credinicioși – îndeamnă organizatorii.

Acțiunea este cofinanțată de Consiliul Județean Timiș prin programul TimCultura2022 cu sprijinul și în parteneriat cu Teatrul Național Timișoara și Asociația Semper Agape.

