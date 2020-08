Ziua Timișoarei, de la ședințe festive, în Piața Unirii, la ședințe anunțate pe WhatsApp cu o seară înainte

Nici Ziua Timișoarei nu mai este ce a fost. O zi care altădată, înainte de administrația Robu, se sărbătorea așa cum se cuvine, nu cu concerte, cu nu gălăgie și nu cu politicianisme false.

O spune Adrian Orza, fostul viceprimar al Timișoarei:

”In 2 august 2000, eram proaspat viceprimar (de o luna). M-a chemat primarul Ciuhandu si mi -a zis : Vezi ca maine e Ziua Orasului. S-a votat anul trecut asta in Consiliu. Eu o sa plec in concediu. Mergi tu in Sala Mare. Vor veni ceva istorici, vor vorbi de 3 august 1919, cand au intrat trupele romane in oras. Atata tot? -zic. Da. A doua zi eram in Sala Mare la ora stabilita. Putina lume, cativa preoti, niste consilieri locali rataciti, istorici si cateva cadre militare. I-am salutat de bun venit si le -am dat cuvantul. A fost ceva sec, un fel de seminar cu circuit inchis. Cand am iesit din sala, cineva de la radio mi-a luat un interviu. Am spus atunci, ca de la anul, Ziua Orasului va fi deschisa pentru cetateni. Pentru ca Timisoara e despre oameni, nu despre oficialitati. Si ca va avea loc in strada. Cu evenimente si concerte. Si fara mese festive, ca cetatenii nu mananca prin reprezentanti. Ziua Orasului. Asa cum o stiti azi… Ba chiar si sedinta festiva de Consiliu a avut loc in strada. In Piata Unirii, acolo unde in 1919 au fost intampinate trupele romane. Ca omagiu si ca mesaj ca sedintele sunt transparente pentru public.

Aseara (duminică, 2 august, nr) dupa ora 21 am primit invitatia la sedinta festiva, prin WhatsApp pentru azi.

La multi ani, Timisoara!

De fapt in fiecare zi ar trebui sa fie…”, spune consilierul local Adrian Orza.

În imagine este un ” buletin” impartit cetatenilor Timisoarei cu cativa ani in urma, de Ziua Orasului.. In interiorul lui, texte de Adriana Babeti, Robert Serban, Cornel Ungureanu, Adrian Orza.

