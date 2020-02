23 de suspecți în Dosarul cămătarilor din Timișoara, cu un prejudiciu de peste 2 milioane de euro, au scăpat după de procurorii DIICOT au clasat dosarul

Mai multe persoane care au luat imprumuturi de la camatari si s-au trezit fara case au contestat in instanta solutia de clasare pronuntata de DIICOT Timisoara, intr-un dosar complex, in care au fost cercetati zeci de suspecti. Activitatea infractionala de camatarie s-a derulat intre anii 2010 – 2017, iar imprumuturile ajungeau si la 500.000 de euro. Unele dintre victimele care au ramas fara case au acceptat sa stea in chirie in fostele proprietati și sa plateasca celor din clanul Martinescu sume care au ajuns și la 15.000 euro.

In ciuda probelor mai mult decat evidente, cu fosti proprietari care platesc chirie pentru a locui, in continuare, in casele lor, ajunse la camatari, procurorul Mihai Sandor a decis ca tranzactiile s-au derulat cat se poate de corect si a clasat dosarul.

Solutia de netrimitere in judecata a fost confirmata si de procurorul-sef Alex Florenta, astfel ca ultima speranta a pagubitilor a ramas Tribunalul Timis.

Judecatoarea Anca Pavel va trebui sa hotarasca daca plangerile pagubitilor Radulescu Simona, Capraru Nicolae, Stelea Marcela, Stelea Eugenia, Stef Monica, Horvath Eniko si Sustra Cristian sunt intemeiate si daca trimite dosarul inapoi la DIICOT Timisoara sau daca, intr-adevar, nu exista probe pentru trimiterea camatarilor in judecata.

Printre suspectii cercetati de procurorul Mihai Sandor si care, odata cu clasarea dosarului, au scapat de toate acuzatiile se afla interlopul Sorin Udrea si sotia lui, Gabriela Udrea, Mihai Cadere si Maria Cadere, Rudi Sama (fost Carpaci) si Diana Sama, Carmen Stan, Florin Andras si Speranta Andras, Marius Bunoiu, Ana Andreica, Catalina Gabor, Cristinel Uscatu, Rozica Maris, Gloria Bancheru (fosta Olga Simionescu), Gabi Safta, Aurelian Pocovnicu, Popa Costea Marsilia Simona, Tamara Vlad, Geza Kalapati, Gabriel Iasenski, Adrian Cocoana si altii.

In total, 23 de persoane, care au fost audiate de procurorul Mihai Sandor in dosarul de camatarie, inselaciune, evaziune fiscala si spalare de bani, cu un prejudiciu de peste 2 milioane de euro. Cei 23 au fost retinuti, in iulie 2014, in urma a 33 de perchezitii efectuate de Politia de Frontiera, cu sprijinul DIPI, insa nu au “beneficiat” de masuri preventive.

