28 de migranți din Siria și Irak, descoperiți abandonați într-o pădure din Timiș

Mai multe echipaje ale politiei si jandarmeriei au intervenit luni seara langa Lugoj dupa ce 28 de barbati din Siria si Irak au fost gasiti in padure.

Oamenii au fost descoperiti de catre un echipaj al jandarmeriei aflat in misiune, care i-au observat pe marginea drumului national 68 A. Imediat au fost alertate echipaje din Lugoj si Faget. Zeci de politisti au scotocit padurea si au scos la drum nu mai putin de 28 de persoane, toti barbati adulti. Acestia au sustinut ca au ajuns la marginea Lugojului fiind adusi cu un autotren. Migrantii au mai spus ca nu au mancat de 4 zile iar politistii au fost nevoiti sa le aduca hrana si apa. Din pacate, unuia dintre barbati i s-a facut rau, oamenii legii fiind obligati sa cheme de urgenta o ambulanta. Uzi si sleiti de puteri, migrantii au fost preluati de politistii de frontiera care i-au dus la Timisoara pentru a fi identificati si cazati. Urmeaza ca dupa ce vor fi facute toate procedurile, migrantii sa fie impartiti in centre pentru refugiati. In ultimele luni, zeci de migranti au fost descoperiti langa Lugoj, toti incercand sa ajunga in tari din vestul Europei.

