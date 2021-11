A murit Uica Mihai, cunoscut bucătar, blogger și realizator de emisiuni tv

Cunoscutul bucătar reșițean, Uica Mihai, care trăiește de mai multă vreme în Buziaș, a plecat în ceruri.

Uica Mihai s-a stins din viata, sambata, dupa o indelungata suferinta, cu doar doua zile inainte sa implineasca 64 de ani.

Pe numele său adevărat Mihai T. Ioan, Uica Mihai s-a născut la Reşiţa, judeţul Caraş- Severin, în 08.11.1957, într-o famile simplă de muncitori cu rădăcini (ştiomp) în Armeniş, di acelaşi judeţ, localitate faimoasă pentru muzicanţii săi de marcă. Din anul 2008 începe colaborarea cu TVR Timişoara unde prezintă emisiunea de tradiţii culinare SAREA ÎN BUCATE realizată împreună cu Veronica Mihoc pentru TVR3. Începând din 2012 începe şi o colaborare permanentă cu Radio Timişoara realizând emisiunea în grai “În cuină la Uica Mihai o seamă de reşete bănăţene, producător fiind prietenul şi colegul său Remus Nistoran.

În esenţă prozator şi poet, Uica Mihai devine pentru spaţiul bănăţean o figură reprezentativă, atât prin contribuţia deosebită la conservarea tradiţiilor autentice cât şi la revigorarea zestrei culinare deosebite a banatului.

Autor prolific, Uica Mihai editează în regie proprie şi ulterior prin Asociaţia Culturală Uica Mihai Tradiţii Bănăţene, cărţi de bucate, poezie şi proză, literatură nostalgică precum şi antologii de literatură în grai. Începând din anul 2010 Uica Mihai s-a stabilit în Buziaş, inima pustei bănăţene, unde îşi ţine poarta deschisă pentru lumea întreagă.

„Am aflat, cu tristete in suflet, plecarea lui „Uica Mihai”, in ceruri! Dumnezeu sa te odihneasca in pace!„, a transmis primarul din Buzias, Sorin Munteanu.

