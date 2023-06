Acasă în Banat: Începe săptămâna Color the Village

Cel mai mare eveniment de voluntariat din zona de vest a țării începe în această săptămână. Color the Village/Colorează Satul este festivalul faptelor bune la care și-au confirmat participarea peste 450 de voluntari din toată țara.

Voluntarii vor lucra intens timp de 3 zile, și vor zugrăvi 30 de case din satul Valeapai, comuna Ramna, județul Caraș Severin.

Aflat deja la a V-a ediție, evenimentul va avea loc începând de joi dimineața, 8 iunie, și se va încheia sâmbătă seara, în 10 iunie. Organizatorii pregătesc trei zile-maraton de lucrări intense, la finalul cărora satul va arăta complet diferit. Asociația Acasă în Banat a ales pentru ediția a V-a satul Valeapai (comuna Ramna, județul Caraș Severin), un sat amplasat într-o zonă colinară care are câteva sute de locuitori. Satul este unul tradițional, care mai păstrează unele elemente ale arhitecturii sătești/

„Suntem pe ultima sută de metri cu problemele organizatorice și ne pregătim intens pentru a primi peste 450 de voluntari, depășind chiar numărul locuitorilor din sat. Am ales atât case foarte frumoase care păstrează arhitectura tradițională cât și case foarte modeste, unde locuiesc persoane bolnave, bătrâni singuri și unde vom face reparații mai consistente, cum ar fi reparații la acoperișuri sau igienizare generală și zugrăvit interior”, a spus Radu Trifan, președintele Asociației Acasă în Banat.

În acest an, proiectul se bucură de sprijinul sponsorilor principali Azur România și Maxagro și este susținut de sponsorii ZF Group, Forvia-Hella, BRD, Agil, Monte Banato, DM Drogerie Markt, Lăptăria cu caimac, Caminota, Safe Fleet, Vitas România, Miruna Internațional, Expodom și Profi. Partenerul principal al evenimentului este Primăria comunei Ramna.

Color the Village/Colorează Satul se află la a cincea ediție și, an de an, are loc într-un sat din Banat, alternativ din județele Timiș și Caraș-Severin. Edițiile precedente au avut loc la Fărășești (2022), Ilidia (2021), Racovița (2020) și Eftimie Murgu (2019). Proiectul Asociației Acasă în Banat este unic în țară și își propune să contribuie la revitalizarea satului românesc și la punerea în valoare a arhitecturii tipice din zona Banatului.

Comentarii

comentarii