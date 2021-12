Administrația Fritz nu își asumă amenda de 107 milioane de lei primită de Colterm, nici după decizia Curții de Apel Timișoara

Pe 22 decembrie, Curtea de Apel Timișoara a respins contestația făcută de Colterm la amenda de 106,8 milioane de lei (21,5 milioane de euro) acordată companiei de AFM pentru lipsa certificatelor de poluare. La o zi după ce subiectul a ajuns în presa locală, la întrebările jurnaliștilor, conducerea primăriei a oferit și un punct de vedere. Unul neasumat decât de Serviciul Comunicare.

Reprezentanții primăriei amintesc, în răspunsul lor, că amenda a fost dată pentru poluarea produsă în 2020. Astfel, actuala administrație dă vina pe precedenta pentru lipsa bugetării cheltuielilor cu certificatele. Ar fi de menționat, totuși, că numărul de certificate necesare a fost anunțat, ca în fiecare an, în februarie, iar acestea ar fi trebuit plătite până la finalul lui aprilie. În plus, administrația Fritz se laudă și cu investiția de schimbare a conductelor vechi, fără însă a menționa că documentația a fost întocmită tot în timpul fostei administrații, iar o bună parte a costurilor sunt acoperite din fonduri europene. Pe de altă parte, se reiterează ideea că au fost acordate companiei de termoficare peste 180 de milioane de lei în acest an.

„Decizia Curții de Apel nu este definitivă. Suntem în dialog cu reprezentanții Colterm cu privire la următorii pași pe care îi va face compania în acest proces. Amenda primită de Colterm este pentru neachiziționarea certificatelor verzi și a fost dată de Agenția Fondului de Mediu. Aceste certificate verzi erau pentru anul 2020 și pentru ele nu a fost bugetat niciun leu de către fosta administrație. Societatea a contestat amenda în luna iunie. Primăria Municipiului Timișoara continuă eforturile de retehnologizare și modernizare a companiei, începute anul acesta. Menționăm faptul că în cursul acestui an am reușit să înlocuim 15 km de rețea de termoficare, adică jumătate din lungimea inclusă în proiectul de retehnologizare a rețelei din oraș. De asemenea, administrația locală a acordat peste 180 de milioane de lei pentru a asigura producția și distribuția de agent termic în Timișoara”, transmite, mai exact, Serviciul Comunicare al primăriei.

