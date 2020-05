Alertă pe site-ul Europol! Posibil focar de Covid-19 la Secția 5 Poliție Timișoara

Sindicalistii de la Europol solicita Directiei de Sanatate Publica Timis, autoritatilor cu atributii in prevenirea raspandirii coronavirusului, sa dispuna testarea de urgenta a tuturor politistilor de la Sectia 5 Timisoara, intrucat aceasta subunitate risca sa devina un focar de Covid-19.

Comunicatul de tip semnal de alarma publicat pe site-ul Europol:.

“Dupa cum deja stiti, zilele trecute a fost confirmat primul caz Covid-19 la I.P.J. Timis – Sectia 5 Politie Timisoara. Pe cale de consecinta, incepem comunicatul prin a-i transmite colegului nostru putere in lupta cu virusul si insanatosire grabnica.

Revenind acum la cazul concret si la modul in care s-a desfasurat ancheta epidemiologica ce a urmat, ancheta care pare ca s-a dorit facuta nu pentru a limita riscul de imbolnavire in randul politistilor, ci mai degraba in vederea diminuarii “pierderilor” in randul fortelor de ordine, cauzate de o eventuala izolare la domiciliu, timp de 14 zile, a tuturor contactilor politistului infectat, ne simtim datori a aduce la cunostinta factorilor decidenti din cadrul Grupului de Comunicare Strategica si Ministerului Sanatatii mai multe detalii, care par a nu se dori auzite dincolo de “ograda” Inspectoratului Judetean de Politie Timis.

Asadar, ca urmare a comunicarii incomplete de date dinspre I.P.J./C.M.J. catre D.S.P., masura izolarii la domiciliu s-a luat doar in ceea ce priveste fortele de ordine (aici incluzand si jandarmii si politistii locali) care au lucrat efectiv, in cadrul aceleiasi patrule, alaturi de colegul infectat, “omitandu-se” a se lua aceeasi masura si fata de fortele de ordine cu care colegul a intrat in contact, atat la instructajul dinaintea intrarii efective in serviciu, cat si cu ocazia diverselor evenimente de natura serviciului la care s-a intervenit in grup si de asemenea la schimbul de tura.

Aici precizam ca politistului Covid-pozitiv nu i-au fost cerute nici pana in prezent niciun fel de detalii care sa stabileasca eventuale astfel de interactiuni, de natura serviciului.

Mai mult decat atat, preluarea materialelor de protectie (masti si manusi) se face prin grija ofiterului de serviciu, desemnat de seful sectiei a le distribui politistilor la intrarea in serviciu. Aceasta operatiune se efectueaza in incinta Sectiei 5 Politie, astfel ca politistii intra neprotejati in sectie, iar pentru o perioada de cateva minute elibereaza in aer sau transfera pe diverse suprafete particule cu potential contagios.

Si cum studiile stiintifice au certificat faptul ca virusul 2019-nCoV rezista in aer chiar si 3 ore, iar pe diverse suprafete pana la 9 zile, ne intrebam oare cate forte de ordine, care au tranzitat Sectia 5 in intervalele temporale mai sus amintite, de dupa parasirea sectiei de catre colegul Covid-pozitiv, or fi si ele infectate?

In concluzie, pentru a evita dezvoltarea unui focar Covid-19, solicitam testarea de urgenta a tuturor politistilor Sectiei 5 Politie Timisoara si a celorlalte forte de ordine cu care s-a lucrat in mod integrat.

Cu aceasta ocazia s-ar putea dovedi drept Covid-negativi si colegii aflati in izolare la domiciliu, acestia putand fi astfel reintegrati in dispozitivul de ordine publica!”.

